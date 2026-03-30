  Павел Буре о брате: «У Валерия в Калифорнии своя винодельня, полный цикл. Максимальная шкала оценки вина 100 баллов, у него – 98. Купить невозможно»
Павел Буре о брате: «У Валерия в Калифорнии своя винодельня, полный цикл. Максимальная шкала оценки вина 100 баллов, у него – 98. Купить невозможно»

Павел Буре: брат Валерий продолжает заниматься вином, оно эксклюзивное.

Бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Павел Буре рассказал о жизни своего младшего брата Валерия. Экс-хоккеист после завершения карьеры остался в США. 

Сергей Федоров в прошлом году рассказывал, что его брат Федор открыл в Мичигане хоккейную академию. Ваш брат Валерий до сих пор занимается вином?

– Да, уже много десятилетий.

– Как Ларионов?

– Нет. У брата в Калифорнии своя винодельня – он сам выращивает виноград, сначала сажает его, потом делает вино, т.е. соблюдает полный цикл. Ни у кого такого нет, оно эксклюзивное. Максимальная шкала оценки вина 100 баллов, а у него – 98. Его вино невозможно купить, оно готовится заранее, и продукцию уже скупают на следующий год.

– Пробовали его?

– Пробовал, конечно. Честно говоря, особо я в этом не разбираюсь, – сказал Буре. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Молодец Валерий! Не пошел как брат побираться по депутатам и воровать у россиян, а свое дело поднял.
Хотя мог как Паша верещать везде «Русь великая» и пилить бабки с хоккейного бюджета
Ответ мохнатка
Молодец Валерий! Не пошел как брат побираться по депутатам и воровать у россиян, а свое дело поднял. Хотя мог как Паша верещать везде «Русь великая» и пилить бабки с хоккейного бюджета
+100
Ответ мохнатка
Молодец Валерий! Не пошел как брат побираться по депутатам и воровать у россиян, а свое дело поднял. Хотя мог как Паша верещать везде «Русь великая» и пилить бабки с хоккейного бюджета
Комментарий скрыт
"Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Нет, не в деньгах, вот у моего брата вино невозможно купить.
Ответ mold-cel
"Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Нет, не в деньгах, вот у моего брата вино невозможно купить.
автор новости Балабанов одобряэ)
люди делом заняты после окончания хоккейной карьеры, какая новость
Ответ Checker77
люди делом заняты после окончания хоккейной карьеры, какая новость
а не в думе сидят
- Имеете ли родственников за границей?
-У брата в Калифорнии своя винодельня
- 15 лет, как члену семьи изменника Родины
Ответ Свидетели Овцовы
- Имеете ли родственников за границей? -У брата в Калифорнии своя винодельня - 15 лет, как члену семьи изменника Родины
- У вас есть родственники за границей ?-
- Нет.-
- Так у вас же брат в Калифорнии ?-
- Ну да. Но это я за границей !-
У Ларионова вино по шкале «Невозможно продать»
Ответ Андрей Б@широв
У Ларионова вино по шкале «Невозможно продать»
Малиновое вино, к пьянящему аромату :)
От часов до вина, аристократический бизнес у семейства :)
А какая оценка у Ларионова?
Ответ Белый офицер
А какая оценка у Ларионова?
1:4 думаю...
Павел Буре: «Уже несколько лет на коньки не встаю. Я не могу физически играть так, как мне бы хотелось. Да и особо желания нет»
