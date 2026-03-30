Павел Буре о брате: «У Валерия в Калифорнии своя винодельня, полный цикл. Максимальная шкала оценки вина 100 баллов, у него – 98. Купить невозможно»

Павел Буре: брат Валерий продолжает заниматься вином, оно эксклюзивное.

Бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Павел Буре рассказал о жизни своего младшего брата Валерия . Экс-хоккеист после завершения карьеры остался в США.

– Сергей Федоров в прошлом году рассказывал, что его брат Федор открыл в Мичигане хоккейную академию. Ваш брат Валерий до сих пор занимается вином?

– Да, уже много десятилетий.

– Как Ларионов?

– Нет. У брата в Калифорнии своя винодельня – он сам выращивает виноград, сначала сажает его, потом делает вино, т.е. соблюдает полный цикл. Ни у кого такого нет, оно эксклюзивное. Максимальная шкала оценки вина 100 баллов, а у него – 98. Его вино невозможно купить, оно готовится заранее, и продукцию уже скупают на следующий год.

– Пробовали его?

– Пробовал, конечно. Честно говоря, особо я в этом не разбираюсь, – сказал Буре.