Павел Буре о брате: «У Валерия в Калифорнии своя винодельня, полный цикл. Максимальная шкала оценки вина 100 баллов, у него – 98. Купить невозможно»
Бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Павел Буре рассказал о жизни своего младшего брата Валерия. Экс-хоккеист после завершения карьеры остался в США.
– Сергей Федоров в прошлом году рассказывал, что его брат Федор открыл в Мичигане хоккейную академию. Ваш брат Валерий до сих пор занимается вином?
– Да, уже много десятилетий.
– Как Ларионов?
– Нет. У брата в Калифорнии своя винодельня – он сам выращивает виноград, сначала сажает его, потом делает вино, т.е. соблюдает полный цикл. Ни у кого такого нет, оно эксклюзивное. Максимальная шкала оценки вина 100 баллов, а у него – 98. Его вино невозможно купить, оно готовится заранее, и продукцию уже скупают на следующий год.
– Пробовали его?
– Пробовал, конечно. Честно говоря, особо я в этом не разбираюсь, – сказал Буре.
Хотя мог как Паша верещать везде «Русь великая» и пилить бабки с хоккейного бюджета
-У брата в Калифорнии своя винодельня
- 15 лет, как члену семьи изменника Родины
- Нет.-
- Так у вас же брат в Калифорнии ?-
- Ну да. Но это я за границей !-