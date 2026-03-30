Беруби о «Торонто» после 1:5 от «Сент-Луиса»: «Только один игрок показал себя – вратарь Уолл. Это очень разочаровало. Мы вроде бы набирали обороты»

Крэйг Беруби раскритиковал «Торонто» после поражения от «Сент-Луиса» (1:5).

Главный тренер «Торонто » Крэйг Беруби раскритиковал команду после поражения от «Сент-Луиса » (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

С 75 очками в 74 играх «Лифс» идут на 14-м месте в Восточной конференции. Перед матчем с «Блюз» они обыграли «Бостон» (4:2) и «Рейнджерс» (4:3).

«Только один игрок показал себя – наш вратарь [Джозеф Уолл ]. Вот к чему все сводится. Это очень разочаровало.

В нескольких предыдущих играх мы были хороши и вроде бы набирали обороты. Как я уже говорил, важно сохранять сплоченность и стараться играть на равных, но в этот раз нам этого не хватало», – сказал Беруби.