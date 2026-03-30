Кофилд сократил отставание от Маккиннона в гонке снайперов НХЛ – 46 шайб против 48. У «Монреаля» осталось 9 матчей в регулярке, у «Колорадо» – 10

Коул Кофилд сократил отставание от Нэтана Маккиннона в гонке снайперов НХЛ .

Форвард «Монреаля » Коул Кофилд забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:1), набрав 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне у 25-летнего американца стало 79 (46+33) баллов в 72 играх при полезности «+26».

Он идет на втором месте в гонке снайперов лиги, уступая лишь Нэтану Маккиннону из «Колорадо » (48 шайб в 71 игре). Также в топ-3 входит капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид (42 в 74).

До конца регулярного чемпионата «Эвеланш» осталось провести 10 игр, «Канадиенс» – 9, «Ойлерс» – 8.

Напомним, что в случае равенства по голам претенденты разделят трофей.