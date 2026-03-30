«Монреаль» выиграл 5 матчей подряд, дальше – «Тампа». Команда Сен-Луи отстает от 1-го места в дивизионе на 4 очка

«Монреаль» выиграл 5 матчей подряд, дальше – «Тампа».

«Монреаль » обыграл «Каролину» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для команды под руководством Мартена Сен-Луи 5-й подряд.

«Канадиенс» идут на 3-м месте в Атлантическом дивизионе с 94 очками в 73 играх. Они отстают на 4 очка от лидеров дивизиона – «Тампы » (98 в 73) и «Баффало » (98 в 74).

При этом в следующем матче канадский клуб сыграет как раз с «Лайтнинг» (в гостях, начало по московскому времени – 1 апреля в 02:00).