«Монреаль» выиграл 5 матчей подряд, дальше – «Тампа». Команда Сен-Луи отстает от 1-го места в дивизионе на 4 очка
«Монреаль» обыграл «Каролину» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для команды под руководством Мартена Сен-Луи 5-й подряд.
«Канадиенс» идут на 3-м месте в Атлантическом дивизионе с 94 очками в 73 играх. Они отстают на 4 очка от лидеров дивизиона – «Тампы» (98 в 73) и «Баффало» (98 в 74).
При этом в следующем матче канадский клуб сыграет как раз с «Лайтнинг» (в гостях, начало по московскому времени – 1 апреля в 02:00).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
