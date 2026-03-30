Кросби и Малкин приняли участие в тренировке «Питтсбурга» в воскресенье. Они могут сыграть в матче с «Айлендерс»

Сидни Кросби и Евгений Малкин приняли участие в тренировке «Питтсбурга».

Форварды «Питтсбурга» Сидни Кросби и Евгений Малкин приняли участие в тренировке команды в воскресенье.

Оба нападающих занимались с полным контактом. Они могут сыграть в сегодняшнем матче с «Айлендерс» – конкурентом в борьбе за место в плей-офф (начало по московскому времени – 31 марта в 02:00).

Напомним, что 38-летний Кросби пропустил матч с «Далласом» из-за травмы нижней части тела. Он не стал комментировать предположение, что это рецидив травмы колена, полученной на Олимпиаде-2026. Канадец – лучший бомбардир команды с 64 (28+36) очками в 61 игре в сезоне.

39-летний Малкин пропустил 3 матча подряд из-за травмы руки. Россиянин занимает 5-е место в списке бомбардиров команды с 52 (15+37) баллами в 50 играх.

Добавим, что форварды пенсильванцев Брайан Раст и Ноэль Аччари пропустили занятие в воскресенье. При этом их участие в следующем матче также не исключено.