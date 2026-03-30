  • Джек Хьюз набрал 27 очков в 16 играх в НХЛ после перерыва на ОИ. Только Кучеров и Макдэвид опережают автора золотого гола сборной США на этом отрезке
Форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:3) и был признан первой звездой. 

В текущем сезоне у 24-летнего американца стало 63 (22+41) балла в 52 играх при полезности «минус 2». 

При этом нападающий «Девилс», забивший золотой гол сборной США в финале Олимпиады-2026 с Канадой, набрал 27 (10+17) очков в 16 играх после олимпийской паузы. 

На этом отрезке Джека опережают только Никита Кучеров из «Тампы» (30 баллов в 16 играх, 11+19) и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (28 в 16, 8+20). Столько же очков у Мартина Нечаса из «Колорадо» (27 в 17, 12+15). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Очень хорошую форму набрал Джек.👍 Главное, чтобы опять что-нибудь не сломал или не порезал.
