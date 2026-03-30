«Филадельфия» отстает от зоны плей-офф на Востоке на 2 очка, следующий соперник – «Вашингтон». У команды Токкета 12 побед в последних 16 играх
«Филадельфия» отстает от зоны плей-офф на Востоке на 2 очка.
«Филадельфия» одолела «Даллас» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Автором победной шайбы в овертайме стал форвард Тревор Зеграс.
«Флайерс» выиграли 12 матчей из последних 16 и приблизились к зоне плей-офф на Востоке.
Команда под руководством Рика Токкета набрала 86 очков в 73 играх и отстает и от второй позиции wild card («Коламбус», 88 в 74), и от третьего места в Столичном дивизионе («Питтсбург», 88 в 73) на 2 очка.
В следующем матче пенсильванцы сыграют с «Вашингтоном» (83 в 73) в гостях. Начало матча по московскому времени – 1 апреля в 02:00.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Вот уж кого точно неожиданно будет увидеть в восьмерке. Ближайшие игры с прямыми конкурентами - Вашингтон, Детройт и Айлендерс.
