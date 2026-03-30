Арсений Грицюк пропустил 3-й подряд матч «Нью-Джерси» из-за нераскрытой травмы.

Форвард «Нью-Джерси » Арсений Грицюк не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго » (5:3).

25-летний россиянин пропустил 3-й матч подряд из-за нераскрытой травмы. Срок возвращения игрока в состав пока не называется.

В дебютном сезоне в лиге Грицюк провел 66 игр и набрал 31 (13+18) очко при среднем времени на льду 15:10.