  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Грицюк пропустил 3-й подряд матч «Нью-Джерси» из-за травмы. Срок возвращения форварда не называется
0

Арсений Грицюк пропустил 3-й подряд матч «Нью-Джерси» из-за нераскрытой травмы.

Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:3). 

25-летний россиянин пропустил 3-й матч подряд из-за нераскрытой травмы. Срок возвращения игрока в состав пока не называется. 

В дебютном сезоне в лиге Грицюк провел 66 игр и набрал 31 (13+18) очко при среднем времени на льду 15:10. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: CBS Sports
logoЧикаго
logoАрсений Грицюк
logoНью-Джерси
logoНХЛ
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
