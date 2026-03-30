Карпухин об отмене гола «Ак Барса» в овертайме: «Судья ввел в заблуждение, мы начали радоваться раньше времени. Отнеслись к этому нормально. Привыкли уже: забили – хлоп, просмотр, отмена»
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о победе над «Трактором» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (3:2 2ОТ, 3-1 в серии).
В первом овертайме гол казанцев был отменен – шайба полностью не пересекла линию ворот. Видеопросмотр эпизода был инициирован центром видеоанализа КХЛ.
– Очень тяжелый матч, сильно устали – и мы, и соперник. Потом уже на свежую голову все разберем и сделаем выводы. Сейчас рады победе, восстанавливаемся и едем в Казань играть следующий матч.
– У вас был особый настрой на матчи в родном Челябинске?
– Не сказать, что был особенный настрой, но матчи в Челябинске проходят не так, как я представлял. Признаться честно, это для меня самая сложная серия ментально. Думал, что матчи будут, как в регулярке. Но теперь готов к этому.
– В овертайме ваша команда начала радоваться победе раньше времени, а гол отменили…
– Смешной момент. Судья ввел нас в заблуждение, и мы начали радоваться раньше времени, а потом он развел руки. Мы посмеялись и судьи посмеялись. Нормально отнеслись и поехали дальше работать. Возвращаться в игру было несложно. Мы привыкли к этому: забили – хлоп, просмотр, отмена. Это часть игры, это уже не в новинку.
– Теперь впереди максимально сложный матч в Казани?
– А какой был легкий? – сказал Карпухин.
