  • Карпухин об отмене гола «Ак Барса» в овертайме: «Судья ввел в заблуждение, мы начали радоваться раньше времени. Отнеслись к этому нормально. Привыкли уже: забили – хлоп, просмотр, отмена»
3

Карпухин об отмене гола «Ак Барса» в овертайме: «Судья ввел в заблуждение, мы начали радоваться раньше времени. Отнеслись к этому нормально. Привыкли уже: забили – хлоп, просмотр, отмена»

Карпухин об отмене гола «Ак Барса»: мы привыкли к этому: забили – хлоп, просмотр, отмена.

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о победе над «Трактором» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (3:2 2ОТ, 3-1 в серии). 

В первом овертайме гол казанцев был отменен – шайба полностью не пересекла линию ворот. Видеопросмотр эпизода был инициирован центром видеоанализа КХЛ

– Очень тяжелый матч, сильно устали – и мы, и соперник. Потом уже на свежую голову все разберем и сделаем выводы. Сейчас рады победе, восстанавливаемся и едем в Казань играть следующий матч.

– У вас был особый настрой на матчи в родном Челябинске?

– Не сказать, что был особенный настрой, но матчи в Челябинске проходят не так, как я представлял. Признаться честно, это для меня самая сложная серия ментально. Думал, что матчи будут, как в регулярке. Но теперь готов к этому.

– В овертайме ваша команда начала радоваться победе раньше времени, а гол отменили…

– Смешной момент. Судья ввел нас в заблуждение, и мы начали радоваться раньше времени, а потом он развел руки. Мы посмеялись и судьи посмеялись. Нормально отнеслись и поехали дальше работать. Возвращаться в игру было несложно. Мы привыкли к этому: забили – хлоп, просмотр, отмена. Это часть игры, это уже не в новинку.

– Теперь впереди максимально сложный матч в Казани?

– А какой был легкий? – сказал Карпухин. 

Судьи отменили 2 гола в ворота «Ак Барса». Как же обидно «Трактору»!

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
Так то, если гола не было в том моменте, то его и не отменяли). Но по ощущениям там гол был. Поэтому, это, действительно, скорее всего отмена чистого гола. В новости оговорка по Фрейду).
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Сибирь» примет «Металлург», «Авангард» в гостях у «Нефтехимика», «Динамо» Москва сыграет с «Динамо» Минск, «Спартак» против «Локомотива»
31 минуту назад
Фетисов о Тардифе: «Самый бесполезный президент в истории мирового хоккея. Как понимаю, мы потратили кучу денег на его избрание. Имеем то, что имеем, но может прийти человек еще хуже»
сегодня, 03:58
Все рекорды сезона КХЛ – в одном месте. Найдете ложные?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Плющев о старте «Локомотива» и «Авангарда» в плей-офф: «У Хартли и Буше очень мощная реклама. Но сухой факт в том, что их команды не на пике. Малобюджетный Нижнекамск ничуть не хуже Омска»
сегодня, 03:40
Генменеджер «Вегаса» о смене тренера: «Нам нужны перемены, чтобы вернуться к ожидаемому от нас уровню игры. Торторелла – один из самых опытных и уважаемых специалистов в НХЛ»
сегодня, 03:25
Мичков сделал передачу в 3-м матче подряд, не забил – в 10-м. У него 16+24 в 72 играх в сезоне
сегодня, 02:11
Михеев забил «Нью-Джерси». У форварда «Чикаго» 15+14 в 69 матчах
сегодня, 01:57Видео
НХЛ. «Тампа» одолела «Нэшвилл», «Коламбус» уступил «Бостону», «Даллас» проиграл «Филадельфии», «Рейнджерс» победили «Флориду»
сегодня, 01:44
Демидов набрал 57-е очко в сезоне – передача в матче с «Каролиной». Он единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ
сегодня, 01:14
«Вегас» уволил Кэссиди с поста тренера и назначил Тортореллу. Команда идет в зоне плей-офф, до конца регулярки осталось 8 игр
вчера, 23:00
Ко всем новостям
Последние новости
Джек Хьюз набрал 27 очков в 16 играх в НХЛ после перерыва на ОИ. Только Кучеров и Макдэвид опережают автора золотого гола сборной США на этом отрезке
19 минут назад
«Филадельфия» отстает от зоны плей-офф на Востоке на 2 очка, следующий соперник – «Вашингтон». У команды Токкета 12 побед в последних 16 играх
46 минут назад
Грицюк пропустил 3-й подряд матч «Нью-Джерси» из-за травмы. Срок возвращения форварда не называется
56 минут назад
Гончарук о камбэке «Торпедо» с «Северсталью» после 0:2: «Понимали: будем верить друг в друга и играть до конца – это может принести плоды. Главное – действовали единым кулаком»
сегодня, 02:39
«ЦСКА играет против СКА с позиции силы, у москвичей более кубковый подход». Фастовский о 3-1 в серии
сегодня, 02:24
Свечков сделал передачу в матче с «Тампой». У форварда «Нэшвилла» 3+13 в 62 играх
сегодня, 01:38
Бобровский отбил 18 из 20 бросков «Рейнджерс», поражение – 23-е в 49 матчах
сегодня, 01:26
Проворов набрал 29-е очко в сезоне – передача в матче с «Бостоном». У защитника «Коламбуса» 8+21 в 74 играх
вчера, 21:59
Артюхин о словах Ларионова, что СКА вернет серию с ЦСКА в Петербург: «Им все по силам. У москвичей более системная команда, они дисциплинированнее в обороне»
вчера, 21:08
Фетисов о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Не мог представить, что он доберется до этой отметки. Пожелал ему, чтобы он нацелился на совокупный рекорд»
вчера, 20:41
Рекомендуем