Плющев о старте «Локомотива» и «Авангарда» в плей-офф: «У Хартли и Буше очень мощная реклама. Но сухой факт в том, что их команды не на пике. Малобюджетный Нижнекамск ничуть не хуже Омска»

Владимир Плющев: «Локомотив» и «Авангард» подошли к плей-офф не на пике.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о сериях первого раунда Кубка Гагарина с участием «Локомотива » и «Авангарда ».

Лидер Западной конференции по итогам Фонбет Чемпионата КХЛ играет со «Спартаком » (2-1 после трех игр), второй клуб Восточной конференции – с «Нефтехимиком » (2-1).

«Давно у нас не было такой равной борьбы между первыми-вторыми командами конференции и седьмой-восьмой.

Возьмите восьмой клуб Запада «Спартак», который очень хорошо отработал старт серии против чемпиона в Ярославле и перенес эту работу на первый домашний матч. Да, «Локомотив» ведет – 2-1, но счет вполне мог быть и обратным.

Точная копия этой серии – на Востоке, где «Нефтехимик» ни в чем не уступил «Авангарду». Столько громких слов было сказано об Омске в последние месяцы, столько игроков приобретено, столько средств потрачено – но на выходе малобюджетный Нижнекамск ничуть не хуже. На каких-то отрезках матчей мастера Омска даже теряются – а нижнекамская молодежь, наоборот, по-спортивному наглеет.

Опять-таки у тренеров Омска и Ярославля в нашей прессе очень мощная реклама. Но сухой факт пока в том, что ни Буше , ни Хартли не удалось подвести свои команды к плей-офф на пике. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Плющев.