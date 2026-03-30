Генменеджер «Вегаса» о смене тренера: «Нам нужны перемены, чтобы вернуться к ожидаемому от нас уровню игры. Торторелла – один из самых опытных и уважаемых специалистов в НХЛ»

Генменеджер «Вегаса» о смене тренера: считаем, что перемены необходимы.

Генеральный менеджер «Вегаса » Келли МакКриммон высказался об увольнении Брюса Кэссиди с поста главного тренера и назначении Джона Тортореллы .

«Голден Найтс» проиграли 6 из 7 последних матчей, но остаются на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе. До конца регулярного чемпионата команде осталось провести 8 игр.

«Мы благодарим Брюса за его преданность нашему клубу и сообществу на протяжении четырех сезонов. Под его руководством мы достигли главной цели в 2023 году, завоевав Кубок Стэнли. Брюс навсегда останется в истории организации.

Сейчас мы считаем, что нам нужны перемены, чтобы вернуться к ожидаемому от нас уровню игры. Джон Торторелла – обладатель Кубка Стэнли, один из самых опытных и уважаемых тренеров в НХЛ .

Его руководство станет большим подспорьем для нашей команды в решающий момент сезона. Мы с нетерпением ждем встречи с Джоном в Вегасе», – сказал МакКриммон.