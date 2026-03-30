  Генменеджер «Вегаса» о смене тренера: «Нам нужны перемены, чтобы вернуться к ожидаемому от нас уровню игры. Торторелла – один из самых опытных и уважаемых специалистов в НХЛ»
Генменеджер «Вегаса» о смене тренера: «Нам нужны перемены, чтобы вернуться к ожидаемому от нас уровню игры. Торторелла – один из самых опытных и уважаемых специалистов в НХЛ»

Генменеджер «Вегаса» о смене тренера: считаем, что перемены необходимы.

Генеральный менеджер «Вегаса» Келли МакКриммон высказался об увольнении Брюса Кэссиди с поста главного тренера и назначении Джона Тортореллы

«Голден Найтс» проиграли 6 из 7 последних матчей, но остаются на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе. До конца регулярного чемпионата команде осталось провести 8 игр.

«Мы благодарим Брюса за его преданность нашему клубу и сообществу на протяжении четырех сезонов. Под его руководством мы достигли главной цели в 2023 году, завоевав Кубок Стэнли. Брюс навсегда останется в истории организации. 

Сейчас мы считаем, что нам нужны перемены, чтобы вернуться к ожидаемому от нас уровню игры. Джон Торторелла – обладатель Кубка Стэнли, один из самых опытных и уважаемых тренеров в НХЛ.

Его руководство станет большим подспорьем для нашей команды в решающий момент сезона. Мы с нетерпением ждем встречи с Джоном в Вегасе», – сказал МакКриммон. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Вегаса»
Лучше бы тогда Ларионова взяли,он через пару дней освободится
Ответ Аристафан
Лучше бы тогда Ларионова взяли,он через пару дней освободится
Ларри Оно дорого берет
Ответ Аристафан
Лучше бы тогда Ларионова взяли,он через пару дней освободится
Там тогда ещё Ларионова младшего пришлось брать в довесок
Игру за месяц не поменять, значит нужна встряска. Торторелла - мотиватор в формате олд скул, с понятными игровыми требованиями, с опытом победы в кубке. Кадровое решение остановило медленное, но, видимо, неизбежное погружение в болото без шансов на успех и дает шанс на перезагрузку. Посмотим. Я за Вегасом не слежу, высказал свои предположения, они могут быть ошибочны.
В последних 16 матчах всего 4 победы, 1 из них в овертайме. Печаль (
Перемены нужны. Но как-то не внушает доверия такая странная рокировка.
Хз, может и сгодится Тортс для выхода Вегаса в плей-офф.
В ПО ещё выйти надо. Там за ~10 матчей до конца в Пасифике три голодных команды чуть позади с играми в запасе.
