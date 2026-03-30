Гончарук о камбэке «Торпедо» с «Северсталью» после 0:2: «Понимали: будем верить друг в друга и играть до конца – это может принести плоды. Главное – действовали единым кулаком»

Гончарук о камбэке «Торпедо» с «Северсталью»: главное – действовали единым кулаком.

Нападающий «Торпедо » Сергей Гончарук оценил волевую победу над «Северсталью» (3:2 ОТ) в серии 1-го раунда Кубка Гагарина (3-1).

Нижегородцы отыгрались с 0:2, забив на 59-й и 60-й минутах после замен вратаря экстра-полевыми.

«У нас был запас в пять минут при 0:2, и мы понимали, что если будем верить друг в друга и играть до конца, то это может принести плоды. Самое главное – мы действовали единым кулаком.

Когда забивал победный гол, старался действовать быстро. Получилось качнуть вратаря и отправить ему шайбу между щитков. Этот гол создал Летунов. Он выиграл борьбу и отдал мне передачу – я должен был решать.

Четыре гола за десять последних минут основного времени – это из-за усталости. Сейчас никакого куража от победы нет. Хочется отдохнуть и восстановиться перед пятой игрой. Порадуемся 15 минут и пойдем отдыхать», – сказал Гончарук.