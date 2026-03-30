«ЦСКА играет против СКА с позиции силы, у москвичей более кубковый подход». Фастовский о 3-1 в серии

Фастовский: ЦСКА играет против СКА с позиции силы.

Бывший генеральный менеджер ЦСКА Кирилл Фастовский оценил лидерство москвичей в серии 1-го раунда Кубка Гагарина против СКА (3-1).

«Дело не в том, что Никитин вывел ЦСКА на пик формы именно к началу плей‑офф. Армейская команда планомерно перестраивалась по ходу нынешнего сезона. Никто не верил, что они могут добраться до медалей, но армейцы гнут свою линию и идут своим курсом.

Надо сказать, что этот курс зачастую понятен только им. Они вроде бы принимают много нелогичных решений. И все‑таки они знают, куда идут и что делают.

Сейчас армейский маховик раскрутился. ЦСКА играет против СКА с позиции силы, подход москвичей оказался более кубковым. Хотя СКА тоже отлично играет», — сказал Фастовский.