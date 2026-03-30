Мичков сделал передачу в 3-м матче подряд, не забил – в 10-м. У него 16+24 в 72 играх
Мичков сделал передачу в 3-м матче подряд.
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков сделал голевую передачу в матче с «Далласом» (2:1 ОТ).
21-летний россиянин отдал результативный пас в третьей игре подряд, набрав 40-е (16+24) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате НХЛ он провел 72 игры.
Сегодня за 15:16 (4:32 – в большинстве) у Мичкова 4 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «0».
Текущая безголевая серия нападающего составляет 10 матчей (0+7 на отрезке при 14 бросках в створ).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
У Демидова на 17 очков больше, оба приходили в одинаковом статусе. Мичков - 2 сезон, Демидов - первый.
