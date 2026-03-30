Мичков сделал передачу в 3-м матче подряд, не забил – в 10-м. У него 16+24 в 72 играх

Мичков сделал передачу в 3-м матче подряд.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков сделал голевую передачу в матче с «Далласом» (2:1 ОТ).

21-летний россиянин отдал результативный пас в третьей игре подряд, набрав 40-е (16+24) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате НХЛ он провел 72 игры.

Сегодня за 15:16 (4:32 – в большинстве) у Мичкова 4 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «0».

Текущая безголевая серия нападающего составляет 10 матчей (0+7 на отрезке при 14 бросках в створ).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
У Демидова на 17 очков больше, оба приходили в одинаковом статусе. Мичков - 2 сезон, Демидов - первый.
Материалы по теме
Мичков продлил безголевую серию до 9 матчей (0+6 на отрезке). У него ассист, 1 бросок, малый штраф за стычку с Каспером и «минус 1» за 11:47 против «Детройта»
вчера, 03:10
Мичков сделал передачу в матче с «Чикаго», серия без голов продлилась до 8 игр. У форварда «Филадельфии» 38 очков в 70 матчах
27 марта, 03:05
Мичков продлил безголевую серию до 7 матчей (0+4 на отрезке). У него 0 бросков, 1 хит и малый штраф (приукрашивание) за 16:38 против «Коламбуса»
25 марта, 07:20
Михеев забил «Нью-Джерси». У форварда «Чикаго» 15+14 в 69 матчах
сегодня, 01:57
НХЛ. «Тампа» одолела «Нэшвилл», «Коламбус» уступил «Бостону», «Даллас» проиграл «Филадельфии», «Рейнджерс» победили «Флориду»
сегодня, 01:44
Демидов набрал 57-е очко в сезоне – передача в матче с «Каролиной». Он единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ
сегодня, 01:14
Марченко набрал 0+2 с «Бостоном», продлив безголевую серию до 8 игр. У форварда «Коламбуса» 61 (25+36) очко в 68 матчах
вчера, 22:51
Свечников забросил 26-ю шайбу в сезоне – «Монреалю». У форварда «Каролины» 62 очка в 73 играх
вчера, 21:36Видео
Кучеров пропускает второй матч «Тампы» подряд из-за болезни. Никита идет 2-м в гонке бомбардиров НХЛ, уступая Макдэвиду 3 очка
вчера, 21:25
«Вегас» уволил Кэссиди с поста тренера и назначил Тортореллу
вчера, 20:57
Шестеркин стал первой звездой матча с «Флоридой» – 26 сэйвов после 27 бросков и 23-я победа в 46 играх сезона
вчера, 20:09
ИИХФ поблагодарила Тардифа за труд на благо мирового хоккейного сообщества: «Он способствовал укреплению отношений с НХЛ и возвращению топ-игроков на Олимпийские игры»
вчера, 19:41
Ларионов после 2:4 от ЦСКА: «У СКА преимущество, когда мы контролируем шайбу, играем в свой хоккей. Перетолкать, перебороть – это уже не хоккей, это другой вид спорта»
вчера, 19:28
Гончарук о камбэке «Торпедо» с «Северсталью» после 0:2: «Понимали: будем верить друг в друга и играть до конца – это может принести плоды. Главное – действовали единым кулаком»
45 минут назад
«ЦСКА играет против СКА с позиции силы, у москвичей более кубковый подход». Фастовский о 3-1 в серии
сегодня, 02:24
Свечков сделал передачу в матче с «Тампой». У форварда «Нэшвилла» 3+13 в 62 играх
сегодня, 01:38
Бобровский отбил 18 из 20 бросков «Рейнджерс», поражение – 23-е в 49 матчах
сегодня, 01:26
Проворов набрал 29-е очко в сезоне – передача в матче с «Бостоном». У защитника «Коламбуса» 8+21 в 74 играх
вчера, 21:59
Артюхин о словах Ларионова, что СКА вернет серию с ЦСКА в Петербург: «Им все по силам. У москвичей более системная команда, они дисциплинированнее в обороне»
вчера, 21:08
Фетисов о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Не мог представить, что он доберется до этой отметки. Пожелал ему, чтобы он нацелился на совокупный рекорд»
вчера, 20:41
Артамонов о Гришине: «У них с Ларионовым похожие стили. Мне нравится такой подход. Но голос повышать на нас нужно иногда, чтобы все доходило»
вчера, 20:25
Максим Рыбин: «Минское «Динамо» объективно сильнее московского сейчас. Гусева прикрывают на льду, в скорости он уже уступает»
вчера, 19:57
Козырев о поражении от «Торпедо»: «Безобразная концовка не позволила «Северстали» довести матч до конца. Мы хотели сыграть на результат, надежно, не рисковали – не получилось»
вчера, 18:18
