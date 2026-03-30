Михеев забил «Нью-Джерси». У форварда «Чикаго» 15+14 в 69 матчах
Михеев забил гол в матче с «Нью-Джерси».
Форвард «Чикаго» Илья Михеев открыл счет в матче с «Нью-Джерси» (3:5).
Россиянин набрал 29-е (15+14) очко в сезоне, всего он провел 69 игр.
Сегодня за 16:14 (0:03 – в большинстве, 0:54 – в меньшинстве) у Михеева 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
И в Чикаго наш парень лучший! Есть вообще команды где наши не лидерах?
Детройт , Баффало
