Свечков сделал передачу в матче с «Тампой». У форварда «Нэшвилла» 3+13 в 62 играх

Свечков сделал передачу в матче с «Тампой».

Форвард «Нэшвилла » Федор Свечков сделал голевую передачу в матче с «Тампой» (2:3).

Россиянин набрал 16-е (3+13) очко в сезоне, всего он провел 62 игры.

Сегодня за 14:55 (0:09 – в меньшинстве) у Свечкова 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 25% выигранных вбрасываний (2 из 8), полезность – «плюс 1».