Демидов набрал 57-е очко в сезоне – передача в матче с «Каролиной». Он единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ
Форвард «Монреаля» Иван Демидов сделал голевую передачу в матче с «Каролиной» (3:1).
Россиянин набрал 57-е (16+41) очко в сезоне, всего он провел 73 игры.
Он единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков, опередив на 1 очко Мэттью Шефера из «Айлендерс» и Беккетта Сеннеке из «Анахайма».
Сегодня за 15:20 (3:42 – в большинстве) у Демидова ни одного броска в створ ворот, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
