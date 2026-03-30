Демидов набрал 57-е очко в сезоне – передача в матче с «Каролиной». Он единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ

Форвард «Монреаля » Иван Демидов сделал голевую передачу в матче с «Каролиной» (3:1).

Россиянин набрал 57-е (16+41) очко в сезоне, всего он провел 73 игры.

Он единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков, опередив на 1 очко Мэттью Шефера из «Айлендерс» и Беккетта Сеннеке из «Анахайма».

Сегодня за 15:20 (3:42 – в большинстве) у Демидова ни одного броска в створ ворот, полезность – «0».