«Вегас» уволил Кэссиди с поста тренера и назначил Тортореллу

«Вегас» уволил Брюса Кэссиди с поста тренера и назначил Джона Тортореллу.

Генеральный менеджер «Вегаса» Келли МакКриммон объявил об изменениях в тренерском штабе: Брюс Кэссиди освобожден от должности главного тренера, а его место займет Джон Торторелла .

«Мы благодарим Брюса Кэссиди за его преданность клубу и городу на протяжении последних четырех сезонов. Под его руководством мы достигли главной цели в 2023 году, завоевав Кубок Стэнли для Вегаса . Его вклад навсегда останется частью истории организации.

Однако на финишном отрезке сезона-2025/26 мы считаем необходимыми перемены, чтобы вернуться к уровню игры, соответствующему нашим ожиданиям. С приглашением Джона Тортореллы мы привлекаем обладателя Кубка Стэнли, одного из самых опытных и уважаемых тренеров в лиге. Его опыт станет важным фактором для команды в ключевой момент сезона», – заявил МакКриммон.

На данный момент «Вегас» идет 3-м в Тихоокеанском дивизионе, на 4 очка опережая «Лос-Анджелес», который находится за пределами зоны плей-офф.

Последним место работы Тортореллы была «Филадельфия», тренер был отправлен в отставку в марте прошлого года.