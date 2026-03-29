«Вегас» уволил Кэссиди с поста тренера и назначил Тортореллу

«Вегас» уволил Брюса Кэссиди с поста тренера и назначил Джона Тортореллу.

Генеральный менеджер «Вегаса» Келли МакКриммон объявил об изменениях в тренерском штабе: Брюс Кэссиди освобожден от должности главного тренера, а его место займет Джон Торторелла.

«Мы благодарим Брюса Кэссиди за его преданность клубу и городу на протяжении последних четырех сезонов. Под его руководством мы достигли главной цели в 2023 году, завоевав Кубок Стэнли для Вегаса. Его вклад навсегда останется частью истории организации.

Однако на финишном отрезке сезона-2025/26 мы считаем необходимыми перемены, чтобы вернуться к уровню игры, соответствующему нашим ожиданиям. С приглашением Джона Тортореллы мы привлекаем обладателя Кубка Стэнли, одного из самых опытных и уважаемых тренеров в лиге. Его опыт станет важным фактором для команды в ключевой момент сезона», – заявил МакКриммон. 

На данный момент «Вегас» идет 3-м в Тихоокеанском дивизионе, на 4 очка опережая «Лос-Анджелес», который находится за пределами зоны плей-офф.

Последним место работы Тортореллы была «Филадельфия», тренер был отправлен в отставку в марте прошлого года. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Вегаса»
logoДжон Торторелла
переходы
logoКелли МакКриммон
logoНХЛ
logoВегас
отставки
logoБрюс Кэссиди
41 комментарий
АХАХАХАХААХАХАХАХАХАХАХАХАХА
Какую-то несусветную чушь сотворил «Вегас», Кэссиди один из лучших тренеров НХЛ, а его меняют на Тортса, который в последний раз что-то показывал в Коламбусе.
и то это "что-то" это свой ублюдский характер
в последний раз Тортс выиграл ОИ в 2026 с Юэсэй)
шило на мыло поменяли.
перед самым плейофф менять тренера - очень "умно" 🤦🤦🤦
и ладно бы на кого-то получше, но НА ТОРТОРЕЛЛУ???
У Вегаса нет шансов.
а они у Вегаса были? когда они Эдмонтон то последний раз обыгрывали?
им в первом раунде играть скорее всего
Теперь, возможно, и "в первом раунде" не играть :)))))
Казалось бы, НХЛ, как и другие профессиональные североамериканские лиги — образец для подражания. Здесь грамотный менеджмент, реклама, PR, и вообще, так сказать, "уровниловка" команд. В угоду продаж: трансляций и абонементов. Чтобы сохранялся интерес у зрителей. И не было перекоса в сторону команд, которые финансово более благополучны.
И вот такие решения, как замена тренера, буквально накануне КС, это... странное решение. Непонятное. Особенно с учётом имени нового тренера. Есть отличная русская пословица, на этот счёт: коней на переправе не меняют.
Динамика посещаемости игр Вегаса:
2023–24 → топ-3 (по % заполнения)
2024–25 → топ-3 в лиге (по % заполнения)
2025–26 → примерно топ-10–16 (по среднему числу зрителей)
Окей, без проблем. Есть негативная тенденция Плохо. Менеджмент это понимает, на основании анализа и статистики, делает выводы и собирается как-либо менять ситуацию. Это понятно. Но почему в конце сезона? Как правило, в любом виде спорта, смена тренера — это стресс. У нового тренера своя специфика, свой взгляд на игру. Такие вещи надо делать в начале сезона. Вроде бы, азбучные истины.
а вы говорите Крикунов)))
Тут забавные комментарии. Но надо понимать, что Тортс теперь - антикризисный тренер. Его взяли, чтобы встряхнуть команду и возможно, что-то наладить в обороне (что вряд ли с учетом оставшегося времени до ПО). А потом найти нового и постоянного тренера, если у Джона не пойдет. Референс? Недавнее назначение Боунесса в «Коламбус».

Почему? Уже два сезона, особенно в связи с накопившимися травмами Пьетранжело, наблюдаются катастрофические проблемы в защите. Хотя КС брала команда, которая славилась именно этим, жесткой и крайне цепкой игрой. После этого - как пропало. Основная причина (условно) выше, но замену так и не нашли (отчасти не понимали изначально тяжесть травмы Алекса), а систему игры в обороне так и не перестроили.

В сезоне 23/24 команда вылетела в первом раунде. Со скрипом - Далласу. В сезоне 24/25 - уже во втором, но очевидно 1:4 Эдмонтону.

Нынешняя регулярка показала, что команда окончательно застряла. Первоначально команда шла еще нормально, но потом ее начало лихорадить. Да, затянули. Но это лучше, чем ждать бессмысленное
Логично. Вегас четко нацелился на вынос. А Тортс на короткой дистанции, может, встряхнёт.
пошла жара😅
сейчас он устроит им каникулы.
вроде бы очевидно, что встряска им не помешает.
но не такая😆
Джон Торторелла
за тренерскую карьеру главным (21 полноценный сезон):
- 9 непопаданий в плейофф
- 7 вылетов в первом раунде
- 3 вылета во втором
- 1 в Финале Конференции
- 1 Кубок Стэнли
