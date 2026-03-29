«Вегас» уволил Кэссиди с поста тренера и назначил Тортореллу
Генеральный менеджер «Вегаса» Келли МакКриммон объявил об изменениях в тренерском штабе: Брюс Кэссиди освобожден от должности главного тренера, а его место займет Джон Торторелла.
«Мы благодарим Брюса Кэссиди за его преданность клубу и городу на протяжении последних четырех сезонов. Под его руководством мы достигли главной цели в 2023 году, завоевав Кубок Стэнли для Вегаса. Его вклад навсегда останется частью истории организации.
Однако на финишном отрезке сезона-2025/26 мы считаем необходимыми перемены, чтобы вернуться к уровню игры, соответствующему нашим ожиданиям. С приглашением Джона Тортореллы мы привлекаем обладателя Кубка Стэнли, одного из самых опытных и уважаемых тренеров в лиге. Его опыт станет важным фактором для команды в ключевой момент сезона», – заявил МакКриммон.
На данный момент «Вегас» идет 3-м в Тихоокеанском дивизионе, на 4 очка опережая «Лос-Анджелес», который находится за пределами зоны плей-офф.
Последним место работы Тортореллы была «Филадельфия», тренер был отправлен в отставку в марте прошлого года.
перед самым плейофф менять тренера - очень "умно" 🤦🤦🤦
и ладно бы на кого-то получше, но НА ТОРТОРЕЛЛУ???
У Вегаса нет шансов.
им в первом раунде играть скорее всего
И вот такие решения, как замена тренера, буквально накануне КС, это... странное решение. Непонятное. Особенно с учётом имени нового тренера. Есть отличная русская пословица, на этот счёт: коней на переправе не меняют.
2023–24 → топ-3 (по % заполнения)
2024–25 → топ-3 в лиге (по % заполнения)
2025–26 → примерно топ-10–16 (по среднему числу зрителей)
Почему? Уже два сезона, особенно в связи с накопившимися травмами Пьетранжело, наблюдаются катастрофические проблемы в защите. Хотя КС брала команда, которая славилась именно этим, жесткой и крайне цепкой игрой. После этого - как пропало. Основная причина (условно) выше, но замену так и не нашли (отчасти не понимали изначально тяжесть травмы Алекса), а систему игры в обороне так и не перестроили.
В сезоне 23/24 команда вылетела в первом раунде. Со скрипом - Далласу. В сезоне 24/25 - уже во втором, но очевидно 1:4 Эдмонтону.
Нынешняя регулярка показала, что команда окончательно застряла. Первоначально команда шла еще нормально, но потом ее начало лихорадить. Да, затянули. Но это лучше, чем ждать бессмысленное
сейчас он устроит им каникулы.
вроде бы очевидно, что встряска им не помешает.
но не такая😆
за тренерскую карьеру главным (21 полноценный сезон):
- 9 непопаданий в плейофф
- 7 вылетов в первом раунде
- 3 вылета во втором
- 1 в Финале Конференции
- 1 Кубок Стэнли