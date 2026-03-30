Артюхин о словах Ларионова, что СКА вернет серию с ЦСКА в Петербург: «Им все по силам. У москвичей более системная команда, они дисциплинированнее в обороне»

Артюхин высказался о шансах СКА перевернуть серию плей-офф против ЦСКА.

Бывший форвард ЦСКА и СКА Евгений Артюхин оценил слова главного тренера петербуржцев Игоря Ларионова , который после поражения от московской команды (2:4, 1-3 в серии) заявил : «СКА вернет серию обратно в Питер. Мы будем сражаться до конца».

– СКА оказался на грани вылета из Кубка Гагарина. Какие вы видите причины этого?

– По причинам нужно копать глубже – с начала сезона. Если так говорить, то команда уступает и уступает. По игре результата нет. Все-таки команда ЦСКА более дисциплинированна. Москвичи увереннее играют в обороне.

Я считаю, что тут надо от начала отталкиваться. У СКА и селекция была проведена не на самом высшем уровне, те же иностранцы не показывают тот хоккей, что надо. Также в обороне есть люди, которые не могут играть на таком уровне. Они ошибаются, хотя не должны этого делать. Я просто не могу говорить фамилии, но в команде есть дисбаланс.

Вратарская линия, при всем уважении к ребятам, которые очень хорошие и перспективные, но может быть они еще не доросли до того, чтобы тащить все матчи. У них хорошее будущее, но сейчас это не те голкиперы, которые могут вытащить СКА в финал Кубка Гагарина.

– Сегодня две шайбы забросили защитники. Можно ли сказать, что от нападающих СКА болельщики ждут большего?

– Здесь нет такого. Так сложился матч. Оборона ЦСКА делало максимально все, чтобы нападающие СКА не смогли забить. Тут так получилось. Конечно, атака должна забивать. Но еще раз скажу, что у ЦСКА системная команда. Не все матчи у СКА получаются. В прошлом петербуржцы выиграли 1:0. Такие матчи бывают.

– Как вы оцените шансы команды Ларионова вернуть серию в Петербург?

– Сложно, но им все по силам. Они показали, что могут играть. Опять же все зависит от ребят: смогут ли они сыграть строго в обороне, забросить шайбы… В ЦСКА немного другой подбор игроков. Там хоккеисты подбирались под систему, каждый выполняет свою роль. В СКА пока только атакующая команда. Но если она атакующая, то должна и помногу забивать. К сожалению, у них это пока не получается, – отметил Артюхин.