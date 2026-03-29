Фетисов о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Не мог представить, что он доберется до этой отметки. Пожелал ему, чтобы он нацелился на совокупный рекорд»

Фетисов о 1000 голов Овечкина в НХЛ: не мог представить, что он забьет столько.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о том, что капитан «Вашингтона » Александр Овечкин преодолел отметку в 1000 голов в НХЛ .

На данный момент у 40-летнего россиянина 1003 гола в лиге по сумме регулярок и плей-офф (926+77), в этом зачете он уступает лишь Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894+122).

«1000 шайб – это огромное достижение для любого в мире. Я не мог себе представить, что Александр сможет добраться до этой отметки. Надеюсь, у него осталась другая цель – совокупный рекорд. Прежде всего это желание.

Если он захочет, покорит и этот рекорд. Я с ним разговаривал и пожелал ему этого, чтобы он нацелился. Просто молодец! Горжусь и болею за него», – сказал Фетисов.