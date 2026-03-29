  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Не мог представить, что он доберется до этой отметки. Пожелал ему, чтобы он нацелился на совокупный рекорд»
0

Фетисов о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Не мог представить, что он доберется до этой отметки. Пожелал ему, чтобы он нацелился на совокупный рекорд»

Фетисов о 1000 голов Овечкина в НХЛ: не мог представить, что он забьет столько.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о том, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин преодолел отметку в 1000 голов в НХЛ

На данный момент у 40-летнего россиянина 1003 гола в лиге по сумме регулярок и плей-офф (926+77), в этом зачете он уступает лишь Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894+122). 

«1000 шайб – это огромное достижение для любого в мире. Я не мог себе представить, что Александр сможет добраться до этой отметки. Надеюсь, у него осталась другая цель – совокупный рекорд. Прежде всего это желание.

Если он захочет, покорит и этот рекорд. Я с ним разговаривал и пожелал ему этого, чтобы он нацелился. Просто молодец! Горжусь и болею за него», – сказал Фетисов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoВашингтон
logoВячеслав Фетисов
logoУэйн Гретцки
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шестеркин стал первой звездой матча с «Флоридой» – 26 сэйвов после 27 бросков и 23-я победа в 46 играх сезона
32 минуты назад
НХЛ. «Рейнджерс» победили «Флориду», «Коламбус» сыграет с «Бостоном», «Тампа» против «Нэшвилла», «Даллас» в гостях у «Филадельфии»
58 минут назад
ИИХФ поблагодарила Тардифа за труд на благо мирового хоккейного сообщества: «Он способствовал укреплению отношений с НХЛ и возвращению топ-игроков на Олимпийские игры»
сегодня, 19:41
Ларионов после 2:4 от ЦСКА: «У СКА преимущество, когда мы контролируем шайбу, играем в свой хоккей. Перетолкать, перебороть – это уже не хоккей, это другой вид спорта»
сегодня, 19:28
«Филадельфия» подписала контракт новичка с Мартоном на 3 года. У 19-летнего капитана молодежной сборной Канады 50 (25+25) очков в 35 матчах сезона NCAA
сегодня, 19:14
Исаков о 3-1 в серии с «Северсталью»: «Самое главное – характер, и «Торпедо» его показало. Остался самый сложный шаг»
сегодня, 18:59
Судьи отменили 2 гола «Трактора» «Ак Барсу» после видеопросмотров в 4-м матче плей-офф. Шайбу Миллера не засчитали, так как она полностью не пересекла линию ворот
сегодня, 18:52
Ларионов о судействе после 2:4 СКА от ЦСКА: «Главные герои – игроки, не арбитры. Маленькие фолы не должны фиксироваться в таких матчах»
сегодня, 18:30
Губерниев о шансах Буре возглавить ИИХФ: «Он авторитет в мире хоккея, но эта должность политическая. Не вижу такого числа союзников, чтобы выиграть выборы»
сегодня, 18:06
Вы точно хорошо следите за сезоном КХЛ? Разбираем яркие события прошедшей регулярки
сегодня, 18:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Артамонов о Гришине: «У них с Ларионовым похожие стили. Мне нравится такой подход. Но голос повышать на нас нужно иногда, чтобы все доходило»
16 минут назад
Максим Рыбин: «Минское «Динамо» объективно сильнее московского сейчас. Гусева прикрывают на льду, в скорости он уже уступает»
44 минуты назад
Козырев о поражении от «Торпедо»: «Безобразная концовка не позволила «Северстали» довести матч до конца. Мы хотели сыграть на результат, надежно, не рисковали – не получилось»
сегодня, 18:18
Корешков про 1-3 в серии «Трактора» с «Ак Барсом»: «Фарт не на нашей стороне. Сделаем все, чтобы вернуть серию в Челябинск»
сегодня, 16:51
Гатиятулин о 3-1 в серии «Ак Барса» с «Трактором»: «Билялетдинов сидит и смотрит сверху – там видно лучше. При подготовке такая информация важна»
сегодня, 16:42
Плющев о Тардифе: «Зависимый человек, не имеющий жесткой позиции. Слабый по натуре, совершенно не харизматичный. Нельзя сказать, что он многое сделал для международного хоккея»
сегодня, 15:50
Демидов стал 4-м новичком в истории «Монреаля», сделавшим 40 передач за сезон
сегодня, 14:58
Алалыкин после 5:2 с «Автомобилистом»: «Салават» начал правильно играть. За счет этого все 4 звена держат темп, получается поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча»
сегодня, 14:24
Валерий Каменский: «Минск додавит московское «Динамо», думаю. Они доминируют, ведут 3-0. Но бывает так, что видим одно, а результат другой. В хоккее одна шайба может перевернуть все»
сегодня, 14:13
Владимир Гранат об 1:0 в игре СКА с ЦСКА: «Противостояние на бумаге равное, но хотелось более зрелищного матча. Командная работа и дисциплина – то, за счет чего москвичи могут взять Кубок Гагарина»
сегодня, 13:16
Рекомендуем