  Артамонов о Гришине: «У них с Ларионовым похожие стили. Мне нравится такой подход. Но голос повышать на нас нужно иногда, чтобы все доходило»
Артамонов о Гришине: «У них с Ларионовым похожие стили. Мне нравится такой подход. Но голос повышать на нас нужно иногда, чтобы все доходило»

Нападающий «Нефтехимика» Никита Артамонов высказался о главном тренере Игоре Гришине, вспомнив о работе под руководством Игоря Ларионов в «Торпедо».  

– Вы перешли в «Нефтехимик» по ходу сезона, как чувствуете себя в новой команде?

– Уже много матчей прошло. С каждой игрой все лучше и лучше понимаю, как надо действовать. Игра под руководством этого тренерского штаба идет мне на пользу, да и вообще, чувствую, что каждый хоккеист в команде растет.

– По рассказам хоккеистов, Гришин – один из самых демократичных тренеров лиги, он даже голос на вас не повышает. Насколько комфортно в такой атмосфере работать?

– Конечно, комфортно. Но и голос повышать на нас нужно иногда, чтобы все доходило. Я уже работал при Игоре Николаевиче Ларионове. У них с Игорем Владимировичем Гришиным очень похожие стили. Мне очень нравится такой подход, – сказал Артамонов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
