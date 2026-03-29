Шестеркин стал первой звездой матча с «Флоридой» – 26 сэйвов после 27 бросков и 23-я победа в 46 играх сезона

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 из 27 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:1).

Россиянин пропустил единственную шайбу за 41 секунду до конца игры. Голкипер стал первой звездой встречи.

Шестеркин провел 46 матчей в этой регулярке (23 победы и 1 замена из-за травмы), совершая в среднем 91,1% сэйвов при коэффициенте надежности 2,55.

На данный момент «Рейнджерс » идут последними в Восточной конференции, набрав 69 очков за 74 матча.