Шестеркин стал первой звездой матча с «Флоридой» – 26 сэйвов после 27 бросков и 23-я победа в 46 играх сезона
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 из 27 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:1).
Россиянин пропустил единственную шайбу за 41 секунду до конца игры. Голкипер стал первой звездой встречи.
Шестеркин провел 46 матчей в этой регулярке (23 победы и 1 замена из-за травмы), совершая в среднем 91,1% сэйвов при коэффициенте надежности 2,55.
На данный момент «Рейнджерс» идут последними в Восточной конференции, набрав 69 очков за 74 матча.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем