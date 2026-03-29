Максим Рыбин: «Минское «Динамо» объективно сильнее московского сейчас. Гусева прикрывают на льду, в скорости он уже уступает»
Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин заявил, что минское «Динамо» на сегодняшний день сильнее московского. Команда тренера Дмитрия Квартальнова ведет в серии с бело-голубыми – 3-0.
– Московское «Динамо» проигрывает 0-3 в серии минскому. Почему так все грустно для столичной команды?
– Потому что сейчас у Минска сильная и мощная команда. Они оставляют очень хорошее впечатление. Это касается всех линий. Любой готов поймать на себя шайбу, пожертвовать собой. Объективно минское «Динамо» на сегодняшний день немножко сильнее.
– К главному тренеру москвичей Вячеславу Козлову можно предъявить претензии?
– Точно не мне (смеется). Претензии предъявляет только руководство. А как они поступят, это уже будет их решение и выбор.
– Почему потерялся Гусев? Его лучшие годы позади?
– Во-первых, Гусева сейчас немного прикрывают на льду. Во-вторых, в скорости он объективно уже уступает. Минск, как и москвичи, уже разобрал всех лидеров, определились как играть против ведущих игроков, как их накрывать, как им не давать играть. Уже нет такого большинства, а [при игре] 5 на 5 Гусев в скорости уже немного уступает.
Гусев – мастер, он всем все доказал. Но Минск тотально накрывает соперника, не дает им поднять головы. Так играть очень сложно. Во всем плей-офф сейчас большой акцент на силовые приемы. Даже сейчас в матче СКА и ЦСКА давление на каждом участке поля. Не очень быстрым игрока сейчас достаточно тяжело, – отметил Рыбин.