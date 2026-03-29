Максим Рыбин: «Минское «Динамо» объективно сильнее московского сейчас. Гусева прикрывают на льду, в скорости он уже уступает»

Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин заявил, что минское «Динамо» на сегодняшний день сильнее московского. Команда тренера Дмитрия Квартальнова ведет в серии с бело-голубыми – 3-0. 

– Московское «Динамо» проигрывает 0-3 в серии минскому. Почему так все грустно для столичной команды?

– Потому что сейчас у Минска сильная и мощная команда. Они оставляют очень хорошее впечатление. Это касается всех линий. Любой готов поймать на себя шайбу, пожертвовать собой. Объективно минское «Динамо» на сегодняшний день немножко сильнее.  

– К главному тренеру москвичей Вячеславу Козлову можно предъявить претензии?

– Точно не мне (смеется). Претензии предъявляет только руководство. А как они поступят, это уже будет их решение и выбор.

– Почему потерялся Гусев? Его лучшие годы позади?

– Во-первых, Гусева сейчас немного прикрывают на льду. Во-вторых, в скорости он объективно уже уступает. Минск, как и москвичи, уже разобрал всех лидеров, определились как играть против ведущих игроков, как их накрывать, как им не давать играть. Уже нет такого большинства, а [при игре] 5 на 5 Гусев в скорости уже немного уступает.

Гусев – мастер, он всем все доказал. Но Минск тотально накрывает соперника, не дает им поднять головы. Так играть очень сложно. Во всем плей-офф сейчас большой акцент на силовые приемы. Даже сейчас в матче СКА и ЦСКА давление на каждом участке поля. Не очень быстрым игрока сейчас достаточно тяжело, – отметил Рыбин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
Материалы по теме
Перстень Ларионова, хлыст Разина, телефон Голдобина – найдете все пасхалки в промо Кубка Гагарина?
вчера, 16:00Спецпроект
Сезон КХЛ в 27 картинах художников
вчера, 08:15Спецпроект
Четвертьфинал Кубка Гагарина без Москвы – насколько это возможно?
24 марта, 13:00
НХЛ. «Рейнджерс» победили «Флориду», «Коламбус» сыграет с «Бостоном», «Тампа» против «Нэшвилла», «Даллас» в гостях у «Филадельфии»
15 минут назад
ИИХФ поблагодарила Тардифа за труд на благо мирового хоккейного сообщества: «Он способствовал укреплению отношений с НХЛ и возвращению топ-игроков на Олимпийские игры»
17 минут назад
Ларионов после 2:4 от ЦСКА: «У СКА преимущество, когда мы контролируем шайбу, играем в свой хоккей. Перетолкать, перебороть – это уже не хоккей, это другой вид спорта»
30 минут назад
«Филадельфия» подписала контракт новичка с Мартоном на 3 года. У 19-летнего капитана молодежной сборной Канады 50 (25+25) очков в 35 матчах сезона NCAA
44 минуты назад
Исаков о 3-1 в серии с «Северсталью»: «Самое главное – характер, и «Торпедо» его показало. Остался самый сложный шаг»
59 минут назад
Судьи отменили 2 гола «Трактора» «Ак Барсу» после видеопросмотров в 4-м матче плей-офф. Шайбу Миллера не засчитали, так как она полностью не пересекла линию ворот
сегодня, 18:52
Ларионов о судействе после 2:4 СКА от ЦСКА: «Главные герои – игроки, не арбитры. Маленькие фолы не должны фиксироваться в таких матчах»
сегодня, 18:30
Губерниев о шансах Буре возглавить ИИХФ: «Он авторитет в мире хоккея, но эта должность политическая. Не вижу такого числа союзников, чтобы выиграть выборы»
сегодня, 18:06
Вы точно хорошо следите за сезоном КХЛ? Разбираем яркие события прошедшей регулярки
сегодня, 18:00Спецпроект
Никитин о том, станет ли 5-й матч в серии ЦСКА – СКА последним: «Оценивать – задача экспертов. Мы просто фокусируемся и готовимся»
сегодня, 17:51
Козырев о поражении от «Торпедо»: «Безобразная концовка не позволила «Северстали» довести матч до конца. Мы хотели сыграть на результат, надежно, не рисковали – не получилось»
сегодня, 18:18
Корешков про 1-3 в серии «Трактора» с «Ак Барсом»: «Фарт не на нашей стороне. Сделаем все, чтобы вернуть серию в Челябинск»
сегодня, 16:51
Гатиятулин о 3-1 в серии «Ак Барса» с «Трактором»: «Билялетдинов сидит и смотрит сверху – там видно лучше. При подготовке такая информация важна»
сегодня, 16:42
Плющев о Тардифе: «Зависимый человек, не имеющий жесткой позиции. Слабый по натуре, совершенно не харизматичный. Нельзя сказать, что он многое сделал для международного хоккея»
сегодня, 15:50
Демидов стал 4-м новичком в истории «Монреаля», сделавшим 40 передач за сезон
сегодня, 14:58
Алалыкин после 5:2 с «Автомобилистом»: «Салават» начал правильно играть. За счет этого все 4 звена держат темп, получается поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча»
сегодня, 14:24
Валерий Каменский: «Минск додавит московское «Динамо», думаю. Они доминируют, ведут 3-0. Но бывает так, что видим одно, а результат другой. В хоккее одна шайба может перевернуть все»
сегодня, 14:13
Владимир Гранат об 1:0 в игре СКА с ЦСКА: «Противостояние на бумаге равное, но хотелось более зрелищного матча. Командная работа и дисциплина – то, за счет чего москвичи могут взять Кубок Гагарина»
сегодня, 13:16
Впервые в истории «Далласа» 2 игрока забили по 40 голов за сезон. У Робертсона и Джонстона по 40 шайб в 73 матчах
сегодня, 11:29
Каменский о СКА в 4-м матче с ЦСКА: «Дома играть, конечно, комфортнее, но это и злую шутку может сыграть. Победит сильнейший»
сегодня, 10:45
