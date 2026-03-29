ИИХФ поблагодарила Тардифа за труд на благо мирового хоккейного сообщества: «Он способствовал укреплению отношений с НХЛ и возвращению топ-игроков на Олимпийские игры»

ИИХФ поблагодарила Люка Тардифа за труд на благо мирового хоккейного сообщества.

Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) поблагодарила президента Люка Тардифа за преданность делу, отметив его более чем 25-летний вклад в развитие международного хоккея.

Ранее стало известно , что Тардиф решил покинуть пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не станет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации. Он руководит организацией с 2021 года.

«С момента избрания на пост президента ИИХФ в 2021 году Тардиф курировал важный и во многом трансформационный этап для вида спорта. Под его руководством федерация запустила долгосрочную стратегическую программу ICE 26, направленную на глобальный рост и развитие хоккея. Ему удалось успешно провести организацию турниров в условиях пандемии COVID-19, обеспечив безопасность проведения Олимпийских соревнований при строгих санитарных мерах, а также укрепить отношения ИИХФ с Международным олимпийским комитетом, олимпийским сообществом и ведущими хоккейными структурами, включая НХЛ , NHLPA и PWHL , что способствовало возвращению игроков высшего уровня на Олимпийские игры.

Отмечая стабильное и уверенное положение федерации, Тардиф принял решение, что сейчас подходящий момент покинуть пост президента.

ИИХФ с уважением отнеслась к его решению не выдвигать свою кандидатуру на новый срок и подчеркнула значимость его вклада. Тардиф продолжит исполнять свои обязанности до завершения мандата в октябре, контролируя текущие проекты развития, коммерческие инициативы и подготовку к ключевым турнирам, включая чемпионаты мира и Зимние Олимпийские игры 2030.

Федерация выразила искреннюю признательность Тардифу за его видение, преданность и службу мировому хоккею, а также поблагодарила его семью за поддержку на протяжении всего периода его президентства», – говорится в заявлении федерации.