Ларионов после 2:4 от ЦСКА: «У СКА преимущество, когда мы контролируем шайбу, играем в свой хоккей. Перетолкать, перебороть – это уже не хоккей, это другой вид спорта»

Игорь Ларионов высказался о стиле игры СКА после поражения от ЦСКА.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался стиле игры команды после поражения от ЦСКА (2:4, 1-3 в серии) в домашнем матче первого раунда Кубка Гагарина.

– Уже не в первый раз в серии можно заметить, что по «физике» СКА проигрывает: во втором-третьем периодах команда начинает уступать в движении. С чем это связано и как компенсировать?

– Забитыми голами. Все очень просто. Другого ответа нет. Забитыми голами и контролем шайбы. Когда мы контролируем шайбу и играем в свой хоккей – получаем преимущество. Когда начинаем играть в хоккей соперника, сегодня «перетолкать» кого-то – это сложно. Мы играем против команды, которая любит действовать от обороны, играть просто. Техника, контроль шайбы, которые характерны нашим игрокам – в частности, Савикову , Полякову , техничным ребятам – нужно вытаскивать из ребят. Будут фолы, удаления, возможности. Против мощной команды контроль – ключевой элемент. Перетолкать, перебороть – это уже не хоккей, это другой вид спорта.

Что касается проигранных вторых периодов – дальняя скамейка, длинные смены, появляется усталость, элементарные ошибки: не вывели шайбу, не сделали передачу, не сменились вовремя. Хотя в прошлом матче во втором периоде мы начисто переиграли соперника. Сегодня этого почему-то не получилось, – сказал Ларионов.