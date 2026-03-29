  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов после 2:4 от ЦСКА: «У СКА преимущество, когда мы контролируем шайбу, играем в свой хоккей. Перетолкать, перебороть – это уже не хоккей, это другой вид спорта»
Игорь Ларионов высказался о стиле игры СКА после поражения от ЦСКА.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался стиле игры команды после поражения от ЦСКА (2:4, 1-3 в серии) в домашнем матче первого раунда Кубка Гагарина. 

– Уже не в первый раз в серии можно заметить, что по «физике» СКА проигрывает: во втором-третьем периодах команда начинает уступать в движении. С чем это связано и как компенсировать?

– Забитыми голами. Все очень просто. Другого ответа нет. Забитыми голами и контролем шайбы. Когда мы контролируем шайбу и играем в свой хоккей – получаем преимущество. Когда начинаем играть в хоккей соперника, сегодня «перетолкать» кого-то – это сложно. Мы играем против команды, которая любит действовать от обороны, играть просто. Техника, контроль шайбы, которые характерны нашим игрокам – в частности, Савикову, Полякову, техничным ребятам – нужно вытаскивать из ребят. Будут фолы, удаления, возможности. Против мощной команды контроль – ключевой элемент. Перетолкать, перебороть – это уже не хоккей, это другой вид спорта.

Что касается проигранных вторых периодов – дальняя скамейка, длинные смены, появляется усталость, элементарные ошибки: не вывели шайбу, не сделали передачу, не сменились вовремя. Хотя в прошлом матче во втором периоде мы начисто переиграли соперника. Сегодня этого почему-то не получилось, – сказал Ларионов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт СКА
logoЦСКА
logoСКА
logoИгорь Ларионов
logoМатвей Поляков
logoКХЛ
logoЕгор Савиков
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
фантастический)
Искусство тренера это как раз навязать сопернику свою игру или подстроиться под соперника!
Какое преимущество?
Очнись, тебя послезавтра в отпуск отправят, доминатор
чокнутый профессор))
Может себе стОит какие-то вопросы задать?
Ответ Дмитрий9779
Может себе стОит какие-то вопросы задать?
Это лишнее…)
Получается весь сезон тренировали фигурное катание)
Ответ A_Sadovskiy
Получается весь сезон тренировали фигурное катание)
Ржака! То ли Роман был)))
Читать Ларионова - одно удовольствие.
Все-таки, наказал его боженька.
У Будильника хоть иногда прослеживолось,Что можно в кулак и на пятак,а этот извините в хоккей элегантный играет.
Цска просто съедает ска
у вас там вся игра у всех это контролировать шайбу катаетесь по кругу с ней думая что это гавная задача игры )))))))))))))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
