«Филадельфия» подписала контракт новичка с Мартоном на 3 года. У 19-летнего капитана молодежной сборной Канады 50 (25+25) очков в 35 матчах сезона NCAA
19-летний канадец присоединится к «Флайерс» до конца регулярного чемпионата. Ожидается, что он может дебютировать в гостевом матче против «Вашингтона».
В минувшем сезоне Мартон стал лучшим бомбардиром университета Мичигана, набрав 50 (25+25) очков в 35 матчах сезона NCAA.
Кроме того, он разделил первое место с Зэйном Парехом в списке лучших снайперов Молодежного чемпионата мира. На счету Мартона 9 (6+3) баллов в семи матчах, он был капитаном сборной Канады.
Портер был выбран «Филадельфией» под шестым номером на драфте НХЛ 2025 года.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Тут надо уточнять название университета. Мартон играл за Государственный университет Мичигана (Michigan State Univ.), а не за Университет Мичигана. Это два большие разницы. Не говоря уже о том, что есть ещё Университет Западного Мичигана, Университет Северного Мичигана и Мичиганский технологический университет.
Ну раз уж пошли такие уточнения, то уточнил бы в чем разница в контексте хоккея
А если Вам напишут, что игрок, который выступает за СКА, стал лучшим бомбардиром ЦСКА, это будет нормально? В контексте хоккея...
