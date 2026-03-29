«Филадельфия» подписала контракт новичка с Мартоном на 3 года. У 19-летнего капитана молодежной сборной Канады 50 (25+25) очков в 35 матчах сезона NCAA

«Филадельфия» подписала контракт новичка с Портером Мартоном.

«Филадельфия » подписала 3-летний контракт новичка с нападающим Портером Мартоном .

19-летний канадец присоединится к «Флайерс» до конца регулярного чемпионата. Ожидается, что он может дебютировать в гостевом матче против «Вашингтона».

В минувшем сезоне Мартон стал лучшим бомбардиром университета Мичигана, набрав 50 (25+25) очков в 35 матчах сезона NCAA .

Кроме того, он разделил первое место с Зэйном Парехом в списке лучших снайперов Молодежного чемпионата мира. На счету Мартона 9 (6+3) баллов в семи матчах, он был капитаном сборной Канады.

Портер был выбран «Филадельфией» под шестым номером на драфте НХЛ 2025 года.