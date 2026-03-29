  «Филадельфия» подписала контракт новичка с Мартоном на 3 года. У 19-летнего капитана молодежной сборной Канады 50 (25+25) очков в 35 матчах сезона NCAA
«Филадельфия» подписала контракт новичка с Мартоном на 3 года. У 19-летнего капитана молодежной сборной Канады 50 (25+25) очков в 35 матчах сезона NCAA

«Филадельфия» подписала контракт новичка с Портером Мартоном.

«Филадельфия» подписала 3-летний контракт новичка с нападающим Портером Мартоном

19-летний канадец присоединится к «Флайерс» до конца регулярного чемпионата. Ожидается, что он может дебютировать в гостевом матче против «Вашингтона».

В минувшем сезоне Мартон стал лучшим бомбардиром университета Мичигана, набрав 50 (25+25) очков в 35 матчах сезона NCAA

Кроме того, он разделил первое место с Зэйном Парехом в списке лучших снайперов Молодежного чемпионата мира. На счету Мартона 9 (6+3) баллов в семи матчах, он был капитаном сборной Канады. 

Портер был выбран «Филадельфией» под шестым номером на драфте НХЛ 2025 года. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Тут надо уточнять название университета. Мартон играл за Государственный университет Мичигана (Michigan State Univ.), а не за Университет Мичигана. Это два большие разницы. Не говоря уже о том, что есть ещё Университет Западного Мичигана, Университет Северного Мичигана и Мичиганский технологический университет.
Ответ progexpNN
Ну раз уж пошли такие уточнения, то уточнил бы в чем разница в контексте хоккея
Ответ breeze1989
А если Вам напишут, что игрок, который выступает за СКА, стал лучшим бомбардиром ЦСКА, это будет нормально? В контексте хоккея...
