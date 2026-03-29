Исаков о 3-1 в серии с «Северсталью»: «Самое главное – характер, и «Торпедо» его показало. Остался самый сложный шаг»
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о четвертом матче серии первого раунда плей-офф с «Северсталью» (3:2 ОТ, 3-1).
– Непростой матч получился. Здорово, что в концовке смогли проявить все наши лучшие качества. Самое главное – характер, и мы его показали. Но это все уже в прошлом. Прекрасно понимаем, что оставшийся шаг – самый сложный. Будем к нему готовиться.
– Что сказали в раздевалке перед победным овертаймом?
– Что надо готовиться, концентрироваться. Очень многое за спиной, но нужно найти в себе силы выйти и играть как надо.
– Кручинин отбыл дисквалификацию, но оказался вне состава. Трудное решение?
– Решение связано с игровыми ситуациями, исходя из последнего матча.
– С чем связано, что команды забросили четыре шайбы в последние 10 минут третьего периода?
– Хоккей – одна из самых стремительных и быстрых игр на свете. И в ней все может перевернуться за полторы‑две минуты, – сказал Исаков.
«Торпедо» победило «Северсталь» (3:2 2ОТ) и ведет 3-1 в серии плей-офф. Нижегородцы отыгрались с 0:2, забив на 59-й и 60-й минутах после замен вратаря экстра-полевыми
Почему пацаны не могут играть весь матч как овертайм? Почему Сева какой матч нас в зоне возит.
Парни молодцы, на характере выиграли, но с такой игрой Магнитка нам даже шанса не даст. Хотя Севу еще пройти надо, 3 это не 4