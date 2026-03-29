Алексей Исаков высказался о победе «Торпедо» над «Северсталью» в матче плей-офф.

Главный тренер «Торпедо » Алексей Исаков высказался о четвертом матче серии первого раунда плей-офф с «Северсталью» (3:2 ОТ, 3-1).

– Непростой матч получился. Здорово, что в концовке смогли проявить все наши лучшие качества. Самое главное – характер, и мы его показали. Но это все уже в прошлом. Прекрасно понимаем, что оставшийся шаг – самый сложный. Будем к нему готовиться.

– Что сказали в раздевалке перед победным овертаймом?

– Что надо готовиться, концентрироваться. Очень многое за спиной, но нужно найти в себе силы выйти и играть как надо.

– Кручинин отбыл дисквалификацию, но оказался вне состава. Трудное решение?

– Решение связано с игровыми ситуациями, исходя из последнего матча.

– С чем связано, что команды забросили четыре шайбы в последние 10 минут третьего периода?

– Хоккей – одна из самых стремительных и быстрых игр на свете. И в ней все может перевернуться за полторы‑две минуты, – сказал Исаков.

«Торпедо» победило «Северсталь» (3:2 2ОТ) и ведет 3-1 в серии плей-офф. Нижегородцы отыгрались с 0:2, забив на 59-й и 60-й минутах после замен вратаря экстра-полевыми