  • Исаков о 3-1 в серии с «Северсталью»: «Самое главное – характер, и «Торпедо» его показало. Остался самый сложный шаг»
Алексей Исаков высказался о победе «Торпедо» над «Северсталью» в матче плей-офф.

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о четвертом матче серии первого раунда плей-офф с «Северсталью» (3:2 ОТ, 3-1).

– Непростой матч получился. Здорово, что в концовке смогли проявить все наши лучшие качества. Самое главное – характер, и мы его показали. Но это все уже в прошлом. Прекрасно понимаем, что оставшийся шаг – самый сложный. Будем к нему готовиться.

– Что сказали в раздевалке перед победным овертаймом?

– Что надо готовиться, концентрироваться. Очень многое за спиной, но нужно найти в себе силы выйти и играть как надо.

– Кручинин отбыл дисквалификацию, но оказался вне состава. Трудное решение?

– Решение связано с игровыми ситуациями, исходя из последнего матча.

–  С чем связано, что команды забросили четыре шайбы в последние 10 минут третьего периода?

– Хоккей – одна из самых стремительных и быстрых игр на свете. И в ней все может перевернуться за полторы‑две минуты, – сказал Исаков.

«Торпедо» победило «Северсталь» (3:2 2ОТ) и ведет 3-1 в серии плей-офф. Нижегородцы отыгрались с 0:2, забив на 59-й и 60-й минутах после замен вратаря экстра-полевыми

Когда забили 1 гол, подумал жаль время мало остаётся, но парням респект, что и второй положили, а в ОТ довели дело до победы, просто сказка какая то.
Обыграли самую бесхребетную команду последних трёх ПО, никакой сказки)
Игры к сожалению нет. Играют моментами. То что победили в 2х играх это в первую очередь очень большая заслуга Костина.

Почему пацаны не могут играть весь матч как овертайм? Почему Сева какой матч нас в зоне возит.

Парни молодцы, на характере выиграли, но с такой игрой Магнитка нам даже шанса не даст. Хотя Севу еще пройти надо, 3 это не 4
Ну не потянут наши такой темп как Северсталь. По факту, не считая второй игры Сева ничего сверх опасного у наших ворот не создает. А торпедо играет грамотно по сопернику
Рано думать о магнитке, Спартак ещё может преподнести сюрприз. А по игре- да, её не было два с половиной периода, но свершилось чудо
Молодцы! Переломили и выиграли!!!!
