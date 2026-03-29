  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Судьи отменили 2 гола «Трактора» «Ак Барсу» после видеопросмотров в 4-м матче плей-офф. Шайбу Миллера не засчитали, так как она полностью не пересекла линию ворот
20

Судьи отменили 2 гола «Трактора» «Ак Барсу» после видеопросмотров в 4-м матче плей-офф. Шайбу Миллера не засчитали, так как она полностью не пересекла линию ворот

В воскресенье «Трактор» проиграл «Ак Барсу» (2:3 2ОТ, 1-3 в серии) в домашнем матче первого раунда Кубка Гагарина. 

На 47-й минуте после гола защитника хозяев Сергея Телегина, главный тренер казанского клуба Анвар Гатятулин взял запрос на игру высоко поднятой клюшкой перед взятием ворот. В результате видеопросмотра гол не был засчитан, так как перед этим была игра по шайбе высоко поднятой клюшкой. 

На 65-й минуте матча после взятия ворот, произведенного форвардом «Трактора» Андреем Светлаковым, Центр видеоанализа КХЛ инициировал видеопросмотр на блокировку вратаря. Гол не был засчитан по причине блокировки вратаря перед взятием ворот. 

На 69-й минуте гол защитника «Ак Барса» Митчелла Миллера не был засчитан, так как шайба полностью не пересекла линию ворот. Видеопросмотр эпизода также был инициирован центром видеоанализа КХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoКХЛ
logoАнвар Гатиятулин
logoТрактор
судьи
logoАндрей Светлаков
logoСергей Телегин
logoАк Барс
logoМитчелл Миллер
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А что то меняется от того сколько отменили? Хоть 10, если нарушение правил было. Вратаря сбивать нельзя, клюшкой выше плеча играть тоже, нам с Динамо тоже самое отменили - там вообще 2 минуты мотали

Нам тоже три шайбы отменили в серии, все правильно - если гол не по правилам, его нельзя считать
https://video.khl.ru/quotes/2466899/ 50секундну ставьте,именно эти ворота,камера из внутри ворот,почему нам не лига в своем объяснении, не в трансляции по тв этот момент с пересечением ворот не показали с этой камеры,там отчетливо должно быть видно,по тв Челябинск спецом не показал,а лига видимо чтобы не признать свою ошибку с отмененным голом Ак Барса,зато с задницы камеры где точно не скажешь они показали
одно нытье от болел Трактора после каждого поражения,удаления 2против 5казанских(в прошлом матче опять же Трактор в двое больше играл в большинстве),шайбы 2в большинстве Трактора против 3х в равных составах Казани,по отмененным шайбам первая никто не виноват что игрок Трактора сыграл выше своих плеч,вторая отмененная-Джиошвили сам без чьей либо помощи въехал во вратарскую и сбил вратаря,только после этого шайбу доставили на пятак и она заползла в ворота,почему Джиошвили был не удален в этом эпизоде,если Фисенко удалили за меньшее?по отмененному голу Казани,где повтор из ворот?не показали,почему,да потому что шайба пересекла линию,что и видно с передней камеры,поэтому если кому и подсуживают то это Трактору,который причины поражения всегда ищет на стороне,то соперники подлые шайбы забрасывают,то судьи,которые не засчитывают их шайбы с нарушением правил,а то что их возили оба овертайма и то что они вдвое больше играют в большинстве,не могут в равных составах не одной шайбы забить как сегодня за почти 100минут игрового времени(почти 5периодов) конечно же молчок
Ответ Домингес Казань
У них фарт и судьи - вот весь результат победы. Поэтому ничего и не выиграли
Ответ Домингес Казань
На сайте КХЛ в разъяснении департамента есть камера из ворот) там прям краешком линию зацепила шайба. Получается, суперсейв от Николаева
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
