Судьи отменили 2 гола «Трактора» «Ак Барсу» после видеопросмотров в 4-м матче плей-офф. Шайбу Миллера не засчитали, так как она полностью не пересекла линию ворот
В воскресенье «Трактор» проиграл «Ак Барсу» (2:3 2ОТ, 1-3 в серии) в домашнем матче первого раунда Кубка Гагарина.
На 47-й минуте после гола защитника хозяев Сергея Телегина, главный тренер казанского клуба Анвар Гатятулин взял запрос на игру высоко поднятой клюшкой перед взятием ворот. В результате видеопросмотра гол не был засчитан, так как перед этим была игра по шайбе высоко поднятой клюшкой.
На 65-й минуте матча после взятия ворот, произведенного форвардом «Трактора» Андреем Светлаковым, Центр видеоанализа КХЛ инициировал видеопросмотр на блокировку вратаря. Гол не был засчитан по причине блокировки вратаря перед взятием ворот.
На 69-й минуте гол защитника «Ак Барса» Митчелла Миллера не был засчитан, так как шайба полностью не пересекла линию ворот. Видеопросмотр эпизода также был инициирован центром видеоанализа КХЛ.
Нам тоже три шайбы отменили в серии, все правильно - если гол не по правилам, его нельзя считать