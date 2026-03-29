Судьи отменили 2 гола «Трактора» «Ак Барсу» после видеопросмотров в 4-м матче плей-офф. Шайбу Миллера не засчитали, так как она полностью не пересекла линию ворот

Судьи не засчитали 2 гола «Трактора» в ворота «Ак Барса» в 4-м матче серии.

В воскресенье «Трактор» проиграл «Ак Барсу » (2:3 2ОТ, 1-3 в серии) в домашнем матче первого раунда Кубка Гагарина.

На 47-й минуте после гола защитника хозяев Сергея Телегина , главный тренер казанского клуба Анвар Гатятулин взял запрос на игру высоко поднятой клюшкой перед взятием ворот. В результате видеопросмотра гол не был засчитан, так как перед этим была игра по шайбе высоко поднятой клюшкой.

На 65-й минуте матча после взятия ворот, произведенного форвардом «Трактора » Андреем Светлаковым , Центр видеоанализа КХЛ инициировал видеопросмотр на блокировку вратаря. Гол не был засчитан по причине блокировки вратаря перед взятием ворот.

На 69-й минуте гол защитника «Ак Барса» Митчелла Миллера не был засчитан, так как шайба полностью не пересекла линию ворот. Видеопросмотр эпизода также был инициирован центром видеоанализа КХЛ .