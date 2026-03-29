Ларионов о судействе с ЦСКА в плей-офф: маленькие фолы не должны фиксироваться.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил судейство в матче против ЦСКА (2:4, 1-3) в 4-м матче первого раунда Кубка Гагарина.

– СКА должен был играть в большинстве, но Романов пошел в силовой прием, который лишил этого большинства.

– В пылу борьбы, когда молодой парень, который пропустил практически весь сезон… Он играет от сердца, от души, его энтузиазм передается партнерам. То удаление, которое дали… Всегда можно найти массу причин. Когда хамство, когда игра в голову в нашу сторону и должны быть большие штрафы – мы это не получаем.

Те маленькие фолы, которые мы делаем, они не должны быть зафиксированными [судьями] в таких матчах, потому что главные герои – это игроки, а не арбитры. К сожалению, ты готовишься выйти играть пять на четыре, а тебе выписывается пять минут без объяснений. И ты остаешься играть в формате четыре на четыре и еще три минуты большинства, – сказал Ларионов.