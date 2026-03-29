  • Козырев о поражении от «Торпедо»: «Безобразная концовка не позволила «Северстали» довести матч до конца. Мы хотели сыграть на результат, надежно, не рисковали – не получилось»
Андрей Козырев высказался о поражении «Северстали» от «Торпедо» во 2-м овертайме.

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о причинах поражения от «Торпедо» (2:3 2ОТ, 1-3 в серии) в матче первого раунда Кубка Гагарина. 

Череповецкий клуб к 59‑й минуте вел со счетом 2:0, но пропустил на 59-й и 60-й минутах и уступил во втором овертайме. 

– Мы неплохо играли, было преимущество, но, увы, безобразная концовка не позволила нам довести матч до конца.

– Почему не удалось выиграть в основное время?

– Была потеря концентрации. Нужно уметь играть в концовке, выводить шайбы, сыграть просто. Мы хотели сыграть на результат, не рисковали, пытались сыграть надежно – не получилось.

– Вы произвели много замен после последней игры. Сказалось?

– Эти игры энергозатратные, напряжение, поэтому приняли такое решение.

– Как команда отреагировала в раздевалке на поражение?

– Они раздосадованы. Серия продолжается, будем играть до конца.

– Вы говорили с арбитрами на предмет помехи вратарю?

– Нам показалось, что было нарушение, – сказал Козырев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
