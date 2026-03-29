Губерниев о шансах Буре возглавить ИИХФ: «Он авторитет в мире хоккея, но эта должность политическая. Не вижу такого числа союзников, чтобы выиграть выборы»

Губерниев о Буре во главе ИИХФ: не вижу такого количества голосов от союзников.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, есть ли возможность у Павла Буре возглавить ИИХФ после ухода Люка Тардифа с поста президента.

Ранее сообщалось , что Тардиф покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не станет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации. Он руководит организацией с 2021 года.

Буре является специальным представителем Федерации хоккея России по международным делам и членом совета ИИХФ.

– У Павла Буре, если он решится баллотироваться на выборы, есть шансы выиграть?

– С огромным уважением отношусь к Павлу, он авторитетный человек в мире хоккея, но должность президента ИИХФ больше политическая. Не вижу такого количества союзников, чьи голоса могли бы помочь выиграть выборы, – сказал Губерниев.