Губерниев о шансах Буре возглавить ИИХФ: «Он авторитет в мире хоккея, но эта должность политическая. Не вижу такого числа союзников, чтобы выиграть выборы»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, есть ли возможность у Павла Буре возглавить ИИХФ после ухода Люка Тардифа с поста президента.
Ранее сообщалось, что Тардиф покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не станет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации. Он руководит организацией с 2021 года.
Буре является специальным представителем Федерации хоккея России по международным делам и членом совета ИИХФ.
– У Павла Буре, если он решится баллотироваться на выборы, есть шансы выиграть?
– С огромным уважением отношусь к Павлу, он авторитетный человек в мире хоккея, но должность президента ИИХФ больше политическая. Не вижу такого количества союзников, чьи голоса могли бы помочь выиграть выборы, – сказал Губерниев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
У Губерниева больше шансов чем у Буре . Если серьёзно у Павла нет никаких шансов.
Придумали тему на неделю... Абсолютно бредовая, но главное же пообсуждать в СМИ... Еще эксперты набегут...
