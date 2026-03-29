  • Никитин о том, станет ли 5-й матч в серии ЦСКА – СКА последним: «Оценивать – задача экспертов. Мы просто фокусируемся и готовимся»
Никитин о том, станет ли 5-й матч в серии ЦСКА – СКА последним: «Оценивать – задача экспертов. Мы просто фокусируемся и готовимся»

Игорь Никитин высказался о победе ЦСКА над СКА в матче плей-офф.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над СКА (4:2 3-1) в гостевом матче первого раунда Кубка Гагарина. 

Следующая встреча между командами состоится 31 марта в Москве. 

– Тяжелая игра. Готовимся дальше.

– Что поменяли по сравнению с предыдущей игрой?

– На детали обращали внимание. Особо ничего не меняли.

– Гурьянова раскрепостила первая заброшенная шайба?

– Он достаточно опытный игрок. Нападающему любая заброшенная шайба придает уверенность. Должна быть гармония.

– Почему не играл Эберт? Что‑то случилось с ним?

– Ничего, все нормально. Он просто три игры подряд сыграл. Он к нам поздно присоединился, дали восстановиться.

– Следующий матч может быть последним в серии. Какие видите перспективы?

– Этим хоккей и прекрасен. Оценивать – задача экспертов, а мы просто фокусируемся и готовимся к следующему матчу, – сказал Никитин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Денис Гурьянов
Игорь Никитин
СКА
ЦСКА
КХЛ
В Питер вернётся винодел, собрать вещи)
ЦСКА обыграл СКА (4:2) и повел 3-1 в серии плей-офф. Гурьянов сделал дубль, у Полтапова и Абрамова по голу
сегодня, 16:31Видео
Андрей Коваленко о сыне в роли центра ЦСКА: «Для нашей династии это что-то новое. Мне кажется, идея в том, чтобы Николай больше работал с шайбой. Бесценный опыт!»
сегодня, 08:35
Никитин про 0:1 от СКА: «ЦСКА мало напрягал оборону. Незачем давать квалифицированной команде лишнее пространство»
вчера, 00:59
