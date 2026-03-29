Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над СКА (4:2 3-1) в гостевом матче первого раунда Кубка Гагарина.

Следующая встреча между командами состоится 31 марта в Москве.

– Тяжелая игра. Готовимся дальше.

– Что поменяли по сравнению с предыдущей игрой?

– На детали обращали внимание. Особо ничего не меняли.

– Гурьянова раскрепостила первая заброшенная шайба?

– Он достаточно опытный игрок. Нападающему любая заброшенная шайба придает уверенность. Должна быть гармония.

– Почему не играл Эберт? Что‑то случилось с ним?

– Ничего, все нормально. Он просто три игры подряд сыграл. Он к нам поздно присоединился, дали восстановиться.

– Следующий матч может быть последним в серии. Какие видите перспективы?

– Этим хоккей и прекрасен. Оценивать – задача экспертов, а мы просто фокусируемся и готовимся к следующему матчу, – сказал Никитин.