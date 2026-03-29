  • «Торпедо» победило «Северсталь» (3:2 2ОТ) и ведет 3-1 в серии плей-офф. Нижегородцы отыгрались с 0:2, забив на 59-й и 60-й минутах после замен вратаря экстра-полевыми
«Торпедо» обыграло «Северсталь» в четвертом матче серии плей-офф.

«Торпедо» победило «Северсталь» (3:2 2ОТ, 3-1 в серии) в матче первого раунда Кубка Гагарина. 

На 51-й минуте счет открыл нападающий череповецкой команды Илья Рейнгардт, на 55-й Томас Грегуар увеличил преимущество гостей. 

Нижегородцы отыгрались с 0:2: Андрей Белевич забросил шайбу на 59-й минуте, Никита Шавин сравнял счет на 60-й. 

Обе шайбы хоккеисты «Торпедо» забросили после замен вратаря Дениса Костина экстра-полевыми игроками. 

Во втором овертайме победный гол забил Сергей Гончарук

Следующую встречу команды проведут 31 марта в Череповце. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Торпедо уважуха чисто Голивудский триллер с счастливой концовкой.
На характере,которого часто не хватало в регулярке. Молодцы
О том же подумал. В исполнении торпедо такой развязки не припомню, обычно наоборот, как с Ладой. Но сегодня, красавцы
С барысом в плей оф 6й матч
Реально крутой камбэк, учитывая что это не регулярка. Красавцы!
Нижний - с победой ! Герои ! Вырвать победу, проигрывая за 2 минуты до конца 3-го 0:2, дорогого стоит.
Северсталь, что это было. После 2:0 и 3 минуты до конца поймали звезду? Товарищ Козырев так руководить нельзя, просто прсрали выигранный матч. Болельщик Авангарда, но не могу спокойно смотреть на это
Характер есть у парней НН. Молодцы!
Игра была не очень зато два овертайма сыграно грамотно , надо прибавлять а так всех с победой.
Торпедо молодцы! Вытащили игру с 0:2…. Готовимся к матчу в Череповце!
Доставляет, как из сезона в сезон Козырев упорно продолжает делать то, что вообще не работает в плей-офф. А Северсталь ему еще и контракт продлила по ходу регулярки. Как помощник главного тренера, специализирующийся на работе с нападающими - возможно, лучшая опция для любого клуба, но как главный для клуба с амбициями не вариант.
так Севе с её бюджетом все равно в ПО при любой тактике ничего не светит
амбиции Северстали - это с бюджетом Нефтехимика показывать хороший хоккей и забивать трибуны в регулярке в самом депрессивном городе, представленном в КХЛ
