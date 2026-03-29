Ларионов про 1-3 от ЦСКА: «СКА вернет серию обратно в Питер. Мы будем сражаться до конца»

Ларионов про 1-3 от ЦСКА в плей-офф: СКА вернет серию в Питер.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражение от ЦСКА (2:4, 1-3) в домашнем матче первого раунда Кубка Гагарина заявил, что команда сделает все, чтобы вернуть серию в Санкт-Петербург.

Следующую встречу команды проведут 31 марта в Москве.

«Мы тоже моменты создавали, могли забить, могли сделать счет 3:3. Но два гола, которые мы пропустили, конечно, это несчастный случай, когда клюшка сломалась. Первый гол – невнимательно сыграли защитники. Это цена ошибок, которая стоила нам этого матча.

Но серия продолжается, мы не должны опускать голову. Мы будем сражаться до конца и вернем серию обратно в Питер», – сказал Ларионов.