  Ларионов про 1-3 от ЦСКА: «СКА вернет серию обратно в Питер. Мы будем сражаться до конца»
Ларионов про 1-3 от ЦСКА: «СКА вернет серию обратно в Питер. Мы будем сражаться до конца»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражение от ЦСКА (2:4, 1-3) в домашнем матче первого раунда Кубка Гагарина заявил, что команда сделает все, чтобы вернуть серию в Санкт-Петербург.

Следующую встречу команды проведут 31 марта в Москве. 

«Мы тоже моменты создавали, могли забить, могли сделать счет 3:3. Но два гола, которые мы пропустили, конечно, это несчастный случай, когда клюшка сломалась. Первый гол – невнимательно сыграли защитники. Это цена ошибок, которая стоила нам этого матча.

Но серия продолжается, мы не должны опускать голову. Мы будем сражаться до конца и вернем серию обратно в Питер», – сказал Ларионов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
То есть ещё 60 минут сражений, а потом в Питер, а далее все отпуск...Ларионов смотреть плей офф NHL и развязку в АПЛ, с бокалом авторского вина.
СКА ни в одном из матчей серии не смог забить больше двух шайб..
Осталось позвонить на радио Питер FM и попросить поставить для профессора песню Ярослава Евдокимова - Фантазёр :)
Ответ Габорик
Осталось позвонить на радио Питер FM и попросить поставить для профессора песню Ярослава Евдокимова - Фантазёр :)
Не формат)
Да, в следующем сезоне ЦСКА приедет в Питер, и не раз)
Уже нет. Никитинские уже не отдадут тебе серию. Так что готовься малину выращивать. Шарлатан, он и в Африке шарлатан.
Бла бла бла очередное от Ларионова.
Надо решать сегодня и сейчас,а не завтра,послезавтра.
Лидеры на бумаге уровня Хайрулина уже давно болт положили на СКА.
А где заявленная молодежь и Хайрулин с Плотников
Почему забивает косячный Педан и защитник Сапега,где нападающие Гримальди и Бландизи.
Извините 100 млн в год с зарплатой Бландизи,а на выходе мыльные пузыри
СКА всё, домой спать
Ска весь сезон занимался какой то херней, шарахался из стороны в сторону, а ЦСКА планомерно готовился к этому. Результат закономерен.
Перед седьмым матчем улетит с сыном китов смотреть в Мурманске
Игорь забыл таблетки принять.
ЦСКА обыграл СКА (4:2) и повел 3-1 в серии плей-офф. Гурьянов сделал дубль, у Полтапова и Абрамова по голу
сегодня, 16:31Видео
Каменский о СКА в 4-м матче с ЦСКА: «Дома играть, конечно, комфортнее, но это и злую шутку может сыграть. Победит сильнейший»
сегодня, 10:45
Максим Сушинский: «СКА не сможет спасти серию. Система ЦСКА не даст им свободы»
вчера, 14:27
Ларионов о судействе после 2:4 СКА от ЦСКА: «Главные герои – игроки, не арбитры. Маленькие фолы не должны фиксироваться в таких матчах»
14 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» принимают «Флориду», «Коламбус» сыграет с «Бостоном», «Тампа» против «Нэшвилла», «Даллас» в гостях у «Филадельфии»
22 минуты назадLive
Губерниев о шансах Буре возглавить ИИХФ: «Он авторитет в мире хоккея, но эта должность политическая. Не вижу такого числа союзников, чтобы выиграть выборы»
38 минут назад
Вы точно хорошо следите за сезоном КХЛ? Разбираем яркие события прошедшей регулярки
44 минуты назадСпецпроект
Никитин о том, станет ли 5-й матч в серии ЦСКА – СКА последним: «Оценивать – задача экспертов. Мы просто фокусируемся и готовимся»
53 минуты назад
«Торпедо» победило «Северсталь» (3:2 ОТ) и ведет 3-1 в серии плей-офф. Нижегородцы отыгрались с 0:2, забив на 59-й и 60-й минутах после замен вратаря экстра-полевыми
сегодня, 17:37
Кубок Гагарина. СКА уступил ЦСКА, «Торпедо» одолело «Северсталь», «Трактор» проиграл «Ак Барсу», «Салават» победил «Автомобилист»
сегодня, 17:25
Плющев о Тардифе: «Приход на его место в ИИХФ кого-то из карликового государства ничего не изменит. Если придет кто-то из Северной Америки, возможно, что-то будет по-другому»
сегодня, 17:02
ЦСКА обыграл СКА (4:2) и повел 3-1 в серии плей-офф. Гурьянов сделал дубль, у Полтапова и Абрамова по голу
сегодня, 16:31Видео
Буре о преемниках Тардифа в ИИХФ: «Есть люди, которых мы хотим поддержать. Скоро узнаете об этом»
сегодня, 16:08
Козырев о поражении от «Торпедо»: «Безобразная концовка не позволила «Северстали» довести матч до конца. Мы хотели сыграть на результат, надежно, не рисковали – не получилось»
26 минут назад
Корешков про 1-3 в серии «Трактора» с «Ак Барсом»: «Фарт не на нашей стороне. Сделаем все, чтобы вернуть серию в Челябинск»
сегодня, 16:51
Гатиятулин о 3-1 в серии «Ак Барса» с «Трактором»: «Билялетдинов сидит и смотрит сверху – там видно лучше. При подготовке такая информация важна»
сегодня, 16:42
Плющев о Тардифе: «Зависимый человек, не имеющий жесткой позиции. Слабый по натуре, совершенно не харизматичный. Нельзя сказать, что он многое сделал для международного хоккея»
сегодня, 15:50
Демидов стал 4-м новичком в истории «Монреаля», сделавшим 40 передач за сезон
сегодня, 14:58
Алалыкин после 5:2 с «Автомобилистом»: «Салават» начал правильно играть. За счет этого все 4 звена держат темп, получается поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча»
сегодня, 14:24
Валерий Каменский: «Минск додавит московское «Динамо», думаю. Они доминируют, ведут 3-0. Но бывает так, что видим одно, а результат другой. В хоккее одна шайба может перевернуть все»
сегодня, 14:13
Владимир Гранат об 1:0 в игре СКА с ЦСКА: «Противостояние на бумаге равное, но хотелось более зрелищного матча. Командная работа и дисциплина – то, за счет чего москвичи могут взять Кубок Гагарина»
сегодня, 13:16
Впервые в истории «Далласа» 2 игрока забили по 40 голов за сезон. У Робертсона и Джонстона по 40 шайб в 73 матчах
сегодня, 11:29
Каменский о СКА в 4-м матче с ЦСКА: «Дома играть, конечно, комфортнее, но это и злую шутку может сыграть. Победит сильнейший»
сегодня, 10:45
Рекомендуем