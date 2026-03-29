Ларионов про 1-3 от ЦСКА: «СКА вернет серию обратно в Питер. Мы будем сражаться до конца»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражение от ЦСКА (2:4, 1-3) в домашнем матче первого раунда Кубка Гагарина заявил, что команда сделает все, чтобы вернуть серию в Санкт-Петербург.
Следующую встречу команды проведут 31 марта в Москве.
«Мы тоже моменты создавали, могли забить, могли сделать счет 3:3. Но два гола, которые мы пропустили, конечно, это несчастный случай, когда клюшка сломалась. Первый гол – невнимательно сыграли защитники. Это цена ошибок, которая стоила нам этого матча.
Но серия продолжается, мы не должны опускать голову. Мы будем сражаться до конца и вернем серию обратно в Питер», – сказал Ларионов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
Надо решать сегодня и сейчас,а не завтра,послезавтра.
Лидеры на бумаге уровня Хайрулина уже давно болт положили на СКА.
А где заявленная молодежь и Хайрулин с Плотников
Почему забивает косячный Педан и защитник Сапега,где нападающие Гримальди и Бландизи.
Извините 100 млн в год с зарплатой Бландизи,а на выходе мыльные пузыри