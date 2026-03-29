Плющев о Тардифе: «Приход на его место в ИИХФ кого-то из карликового государства ничего не изменит. Если придет кто-то из Северной Америки, возможно, что-то будет по-другому»

Плющев об уходе Тардифа из ИИХФ: ни на что не влияет.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о влиянии президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа на ситуацию с отстранением сборных России.

Ранее сообщалось, что Тардиф покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не станет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации. Он руководит организацией с 2021 года.

«Уход Люка Тардифа с поста президента международной федерации хоккея особенно ни на что не влияет.

Вопрос в другом: кто придет на его место? Если кто-то из карликового государства, у нас ничего не изменится, если не ужесточится.

Если придет кто-то из Северной Америки, возможно, что-то будет по-другому», – заявил Плющев. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
Фетисов сказал, что североамериканцы враги... определитесь уже кому лизать....А да, в карликовых скандинавских странах уровень жизни и счастья многократно выше, чем в огромной стране с большим ЧСВ. Ну как так? Не размер важен....
Этим бесполезным приспособленцам всё равно кому лизать, главное лизать
В этом деле размер языка не важен, а важен скилл и знание точек.
А что так все возбудились то?))) смысл писать о том, что будет через полгода?)))
