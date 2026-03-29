Плющев о Тардифе: «Приход на его место в ИИХФ кого-то из карликового государства ничего не изменит. Если придет кто-то из Северной Америки, возможно, что-то будет по-другому»

Плющев об уходе Тардифа из ИИХФ: ни на что не влияет.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о влиянии президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа на ситуацию с отстранением сборных России.

Ранее сообщалось , что Тардиф покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не станет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации. Он руководит организацией с 2021 года.

«Уход Люка Тардифа с поста президента международной федерации хоккея особенно ни на что не влияет.

Вопрос в другом: кто придет на его место? Если кто-то из карликового государства, у нас ничего не изменится, если не ужесточится.

Если придет кто-то из Северной Америки, возможно, что-то будет по-другому», – заявил Плющев.