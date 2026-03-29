  • Корешков про 1-3 в серии «Трактора» с «Ак Барсом»: «Фарт не на нашей стороне. Сделаем все, чтобы вернуть серию в Челябинск»
Корешков про 1-3 в серии «Трактора» с «Ак Барсом»: «Фарт не на нашей стороне. Сделаем все, чтобы вернуть серию в Челябинск»

Евгений Корешков прокомментировал поражение «Трактора» от «Ак Барса».

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о поражении в матче плей-офф с «Ак Барсом» (2:3 ОТ, 1-3 в серии).

– Закончилось очередное сражение. Хорошо играли, все было рядышком. Где‑то фарт не на нашей стороне. Готовимся и сделаем все, чтобы вернуть серию в Челябинск.

– С конца третьего периода играли в три звена. Не тяжело?

– Это всегда тяжело, зато все в тонусе.

– В конце второго овертайма «Ак Барс» выглядел свежее. Согласны?

– Не сказал бы. Мы играли одинаково и одинаково устали.

– Повлиял быстрый гол? Вы не так жестко играли.

– Временами играли жестко, это четвертый матч уже.

– Дронов поедет в Казань?

– Думаю, что да, – сказал Корешков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
