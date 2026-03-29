Корешков про 1-3 в серии «Трактора» с «Ак Барсом»: «Фарт не на нашей стороне. Сделаем все, чтобы вернуть серию в Челябинск»
Евгений Корешков прокомментировал поражение «Трактора» от «Ак Барса».
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о поражении в матче плей-офф с «Ак Барсом» (2:3 ОТ, 1-3 в серии).
– Закончилось очередное сражение. Хорошо играли, все было рядышком. Где‑то фарт не на нашей стороне. Готовимся и сделаем все, чтобы вернуть серию в Челябинск.
– С конца третьего периода играли в три звена. Не тяжело?
– Это всегда тяжело, зато все в тонусе.
– В конце второго овертайма «Ак Барс» выглядел свежее. Согласны?
– Не сказал бы. Мы играли одинаково и одинаково устали.
– Повлиял быстрый гол? Вы не так жестко играли.
– Временами играли жестко, это четвертый матч уже.
– Дронов поедет в Казань?
– Думаю, что да, – сказал Корешков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем