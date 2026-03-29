Анвар Гатиятулин высказался о победе «Ак Барса» над «Трактором» в матче плей-офф.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Трактором » (3:2 ОТ, 3-1 в серии) в матче первого раунда Кубка Гагарина.

– Хорошая командная победа. Спасибо болельщикам за поддержку.

– С конца третьего периода играли три пятерки и выглядели свежее. В чем феномен?

– Никакого феномена нет. В прошлом матче было много активных отрезков, не совсем правильно распоряжались им. Сегодня потихоньку добавили в движении и выровняли игру.

– Как вам игра Арефьева?

– Он в сезоне показал, что мы можем на него рассчитывать. Сегодня мы воспользовались этой опцией.

– Самый ли это долгий матч в вашей карьере?

– Наверное, самый долгий, да.

– Как вообще эмоционально с этим справлялись?

– Мы понимали, что игра будет до гола. Готовились к разным вариантам.

– Как оцените роль Зинэтулы Билялетдинова?

– Много говорил про его роль. Он сидит и смотрит сверху – там видно лучше и при подготовке к матчу такая информация важна, – сказал Гатиятулин.