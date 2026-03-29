Гатиятулин о 3-1 в серии «Ак Барса» с «Трактором»: «Билялетдинов сидит и смотрит сверху – там видно лучше. При подготовке такая информация важна»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Трактором» (3:2 ОТ, 3-1 в серии) в матче первого раунда Кубка Гагарина.
– Хорошая командная победа. Спасибо болельщикам за поддержку.
– С конца третьего периода играли три пятерки и выглядели свежее. В чем феномен?
– Никакого феномена нет. В прошлом матче было много активных отрезков, не совсем правильно распоряжались им. Сегодня потихоньку добавили в движении и выровняли игру.
– Как вам игра Арефьева?
– Он в сезоне показал, что мы можем на него рассчитывать. Сегодня мы воспользовались этой опцией.
– Самый ли это долгий матч в вашей карьере?
– Наверное, самый долгий, да.
– Как вообще эмоционально с этим справлялись?
– Мы понимали, что игра будет до гола. Готовились к разным вариантам.
– Как оцените роль Зинэтулы Билялетдинова?
– Много говорил про его роль. Он сидит и смотрит сверху – там видно лучше и при подготовке к матчу такая информация важна, – сказал Гатиятулин.
Была надежда, что он все-таки подготовит команду к кубку, но чуда не произошло, ничего внятного ничего нет и не будет..