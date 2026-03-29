  Гатиятулин о 3-1 в серии «Ак Барса» с «Трактором»: «Билялетдинов сидит и смотрит сверху – там видно лучше. При подготовке такая информация важна»
Гатиятулин о 3-1 в серии «Ак Барса» с «Трактором»: «Билялетдинов сидит и смотрит сверху – там видно лучше. При подготовке такая информация важна»

Анвар Гатиятулин высказался о победе «Ак Барса» над «Трактором» в матче плей-офф.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Трактором» (3:2 ОТ, 3-1 в серии) в матче первого раунда Кубка Гагарина. 

– Хорошая командная победа. Спасибо болельщикам за поддержку.

– С конца третьего периода играли три пятерки и выглядели свежее. В чем феномен?

– Никакого феномена нет. В прошлом матче было много активных отрезков, не совсем правильно распоряжались им. Сегодня потихоньку добавили в движении и выровняли игру.

– Как вам игра Арефьева?

– Он в сезоне показал, что мы можем на него рассчитывать. Сегодня мы воспользовались этой опцией.

– Самый ли это долгий матч в вашей карьере?

– Наверное, самый долгий, да.

– Как вообще эмоционально с этим справлялись?

– Мы понимали, что игра будет до гола. Готовились к разным вариантам.

– Как оцените роль Зинэтулы Билялетдинова?

– Много говорил про его роль. Он сидит и смотрит сверху – там видно лучше и при подготовке к матчу такая информация важна, – сказал Гатиятулин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Спросите уже у него, какие задачи у команды на плей-офф? Так мучится с 6й командой конфы, которая отстала на 20 очков, и имея при этом ощутимо сильнее состав, это норма?
Была надежда, что он все-таки подготовит команду к кубку, но чуда не произошло, ничего внятного ничего нет и не будет..
«Ак Барс» обыграл «Трактор» (3:2 2ОТ) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Сафонов забил во 2-м овертайме
