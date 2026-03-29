Фетисов о том, может ли Буре возглавить ИИХФ: «Там европейцы, североамериканцы и скандинавы – они нас ненавидят. Тардифа выбрали в Петербурге, а он оказался врагом нашего хоккея»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о шансах Павла Буре победить на выборах нового президента Международной федерации хоккея.
Ранее Люк Тардиф сообщил, что покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.
Он был избран главой ИИХФ в сентябре 2021 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге, сменив на этом посту Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года.
Буре является специальным представителем Федерации хоккея России по международным делам и членом совета ИИХФ.
– Как может повлиять уход Тардифа из ИИХФ на перспективы возвращения сборной России?
– Вы думаете, Тардиф там имел какое-то влияние? Мы его выбрали в Санкт-Петербурге, а он оказался врагом нашего хоккея. Даже не знаю, кто придет на его место, что ждать от нового президента.
– У Павла Буре, если он решится баллотироваться на выборы, шансы выиграть есть?
– В ИИХФ сидят европейцы, североамериканцы и скандинавы, какой тут шанс?
– Политика перевесит спорт?
– Они нас все ненавидят.
– То есть сборная России не вернется после выборов в ИИХФ?
– Там решает не президент, а коллективное голосование и мнение. Как и в Международном олимпийском комитете. Это мое мнение, я могу ошибаться, – сказал Фетисов.
А ведь так не только про Тардифа можно сказать...
Тардифф ука уничтожил массовость. Тардифф повинен в отсутствии центральных уровня 1 звена НХЛ.
Тардифф конечно конченый перец, но есть нюанс. Есть "враг" и гораздо ближе, хех
- Они на все ненавидят.
Если постоянно смотреть телевизор то будет не только страшно но и голова станет квадратной.