  • Фетисов о том, может ли Буре возглавить ИИХФ: «Там европейцы, североамериканцы и скандинавы – они нас ненавидят. Тардифа выбрали в Петербурге, а он оказался врагом нашего хоккея»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о шансах Павла Буре победить на выборах нового президента Международной федерации хоккея.

Ранее Люк Тардиф сообщил, что покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.

Он был избран главой ИИХФ в сентябре 2021 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге, сменив на этом посту Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года.

Буре является специальным представителем Федерации хоккея России по международным делам и членом совета ИИХФ.

– Как может повлиять уход Тардифа из ИИХФ на перспективы возвращения сборной России?

– Вы думаете, Тардиф там имел какое-то влияние? Мы его выбрали в Санкт-Петербурге, а он оказался врагом нашего хоккея. Даже не знаю, кто придет на его место, что ждать от нового президента.

– У Павла Буре, если он решится баллотироваться на выборы, шансы выиграть есть?

– В ИИХФ сидят европейцы, североамериканцы и скандинавы, какой тут шанс?

– Политика перевесит спорт?

– Они нас все ненавидят.

– То есть сборная России не вернется после выборов в ИИХФ?

– Там решает не президент, а коллективное голосование и мнение. Как и в Международном олимпийском комитете. Это мое мнение, я могу ошибаться, – сказал Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Мы его выбрали в Санкт-Петербурге, а он оказался врагом ...
А ведь так не только про Тардифа можно сказать...
Вот ведь как мы его в Питере а он враг и иноашент
"там сидят европейцы, североамериканцы: скандинавы"- а кто еще там может сидеть в хоккее? африканцы или новозеландцы?
Чехи - тоже нас любят
а он оказался врагом нашего хоккея
------
Тардифф ука уничтожил массовость. Тардифф повинен в отсутствии центральных уровня 1 звена НХЛ.

Тардифф конечно конченый перец, но есть нюанс. Есть "враг" и гораздо ближе, хех
кхе
- Политика перевесит спорт?
- Они на все ненавидят.

Если постоянно смотреть телевизор то будет не только страшно но и голова станет квадратной.
Ну так и наши руководители ненавидят европейцев, американцев, скандинанов. В чем проблема?
Когда у человека ( читаем гос-ва) совсем не осталось друзей и вокруг( по его мнению) только одни враги, то первым делом надо разобраться в себе)
Ты с этим комментарием лет на 10 опоздал
сам себя оценил....ахахаха
Кожевников бы прошёл, 100%...
с золотой картой КБ
Ну вас может и ненавидят, к обычным людям нормально относятся
Плющев о Тардифе: «Зависимый человек, не имеющий жесткой позиции. Слабый по натуре, совершенно не харизматичный. Нельзя сказать, что он многое сделал для международного хоккея»
сегодня, 15:50
Дмитрий Губерниев: «Кто бы ни был новым президентом ИИХФ, на возвращение России это не повлияет. Тем, кто играет на ОИ и ЧМ, комфортно без россиян»
сегодня, 15:33
Тардиф покинет пост главы ИИХФ в октябре: «Горжусь, что был хранителем нашего спорта, мероприятий и ценностей. Настало время передать шайбу более молодому лидеру»
сегодня, 15:23
НХЛ. «Рейнджерс» принимают «Флориду», «Коламбус» сыграет с «Бостоном», «Тампа» против «Нэшвилла», «Даллас» в гостях у «Филадельфии»
6 минут назадLive
Плющев о Тардифе: «Приход на его место в ИИХФ кого-то из карликового государства ничего не изменит. Если придет кто-то из Северной Америки, возможно, что-то будет по-другому»
14 минут назад
Корешков про 1-3 в серии «Трактора» с «Ак Барсом»: «Фарт не на нашей стороне. Сделаем все, чтобы вернуть серию в Челябинск»
25 минут назад
ЦСКА обыграл СКА (4:2) и повел 3-1 в серии плей-офф. Гурьянов сделал дубль, у Полтапова и Абрамова по голу
45 минут назадВидео
Кубок Гагарина. СКА уступил ЦСКА, «Северсталь» в гостях у «Торпедо», «Трактор» проиграл «Ак Барсу», «Салават» победил «Автомобилист»
49 минут назадLive
Буре о преемниках Тардифа в ИИХФ: «Есть люди, которых мы хотим поддержать. Скоро узнаете об этом»
сегодня, 16:08
«Ак Барс» обыграл «Трактор» (3:2 2ОТ) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Сафонов забил во 2-м овертайме
сегодня, 15:42
Дмитрий Губерниев: «Кто бы ни был новым президентом ИИХФ, на возвращение России это не повлияет. Тем, кто играет на ОИ и ЧМ, комфортно без россиян»
сегодня, 15:33
Тардиф покинет пост главы ИИХФ в октябре: «Горжусь, что был хранителем нашего спорта, мероприятий и ценностей. Настало время передать шайбу более молодому лидеру»
сегодня, 15:23
Вячеслав Фетисов: «Харт Трофи» у Кучерова должен быть прописан, более стабильного игрока сейчас нет. Фантастический парень, который недооценен нашей прессой»
сегодня, 14:49
Гатиятулин о 3-1 в серии «Ак Барса» с «Трактором»: «Билялетдинов сидит и смотрит сверху – там видно лучше. При подготовке такая информация важна»
34 минуты назад
Плющев о Тардифе: «Зависимый человек, не имеющий жесткой позиции. Слабый по натуре, совершенно не харизматичный. Нельзя сказать, что он многое сделал для международного хоккея»
сегодня, 15:50
Демидов стал 4-м новичком в истории «Монреаля», сделавшим 40 передач за сезон
сегодня, 14:58
Алалыкин после 5:2 с «Автомобилистом»: «Салават» начал правильно играть. За счет этого все 4 звена держат темп, получается поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча»
сегодня, 14:24
Валерий Каменский: «Минск додавит московское «Динамо», думаю. Они доминируют, ведут 3-0. Но бывает так, что видим одно, а результат другой. В хоккее одна шайба может перевернуть все»
сегодня, 14:13
Владимир Гранат об 1:0 в игре СКА с ЦСКА: «Противостояние на бумаге равное, но хотелось более зрелищного матча. Командная работа и дисциплина – то, за счет чего москвичи могут взять Кубок Гагарина»
сегодня, 13:16
Впервые в истории «Далласа» 2 игрока забили по 40 голов за сезон. У Робертсона и Джонстона по 40 шайб в 73 матчах
сегодня, 11:29
Каменский о СКА в 4-м матче с ЦСКА: «Дома играть, конечно, комфортнее, но это и злую шутку может сыграть. Победит сильнейший»
сегодня, 10:45
Якупов о 2-1 с «Нефтехимиком»: «У нас нет недооценки соперника, знали, что будет боевая серия. Она такой и получается. Мыслей о 4-0 не было»
сегодня, 09:44
Толчинский о 3-м матче с «Сибирью»: «Понятно было, что они с 1-й минуты побегут. Каждый игрок ехал не отбирать шайбу, а просто бить. Наверное, было такое задание»
сегодня, 09:24
