Фетисов о том, может ли Буре возглавить ИИХФ: «Там европейцы, североамериканцы и скандинавы – они нас ненавидят. Тардифа выбрали в Петербурге, а он оказался врагом нашего хоккея»

Фетисов высказался о шансах Павла Буре стать новым президентом ИИХФ.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о шансах Павла Буре победить на выборах нового президента Международной федерации хоккея.

Ранее Люк Тардиф сообщил , что покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.

Он был избран главой ИИХФ в сентябре 2021 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге, сменив на этом посту Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года.

Буре является специальным представителем Федерации хоккея России по международным делам и членом совета ИИХФ.

– Как может повлиять уход Тардифа из ИИХФ на перспективы возвращения сборной России?

– Вы думаете, Тардиф там имел какое-то влияние? Мы его выбрали в Санкт-Петербурге, а он оказался врагом нашего хоккея. Даже не знаю, кто придет на его место, что ждать от нового президента.

– У Павла Буре, если он решится баллотироваться на выборы, шансы выиграть есть?

– В ИИХФ сидят европейцы, североамериканцы и скандинавы, какой тут шанс?

– Политика перевесит спорт?

– Они нас все ненавидят.

– То есть сборная России не вернется после выборов в ИИХФ?

– Там решает не президент, а коллективное голосование и мнение. Как и в Международном олимпийском комитете. Это мое мнение, я могу ошибаться, – сказал Фетисов.