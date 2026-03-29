  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
1

Плющев о Тардифе: «Зависимый человек, не имеющий жесткой позиции. Слабый по натуре, совершенно не харизматичный. Нельзя сказать, что он многое сделал для международного хоккея»

Плющев о Люке Тардифе: слабый по натуре и совершенно не харизматичный.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о президенте Международной федерации хоккея Люке Тардифе.

Ранее Тардиф сообщил, что покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации. Он руководит организацией с 2021 года.

«Он в общем-то достаточно зависимый человек, не имеющий жесткой позиции и пытающийся лавировать во всех отношениях своими глупыми заявлениями и инициативами.

Нельзя сказать, что он многое сделал для международного хоккея. Слабый по натуре и совершенно не харизматичный», – заявил Плющев.

Напомним, сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
logoИИХФ
logoЛюк Тардиф
logoВладимир Плющев
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Как с себя списывал характеристику)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «Кто бы ни был новым президентом ИИХФ, на возвращение России это не повлияет. Тем, кто играет на ОИ и ЧМ, комфортно без россиян»
42 минуты назад
Тардиф покинет пост главы ИИХФ в октябре: «Горжусь, что был хранителем нашего спорта, мероприятий и ценностей. Настало время передать шайбу более молодому лидеру»
52 минуты назад
Павел Буре: «Уже несколько лет на коньки не встаю. Я не могу физически играть так, как мне бы хотелось. Да и особо желания нет»
27 марта, 21:44
Рекомендуем
Главные новости
Буре о преемниках Тардифа в ИИХФ: «Есть люди, которых мы хотим поддержать. Скоро узнаете об этом»
7 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Флориду», «Коламбус» сыграет с «Бостоном», «Тампа» против «Нэшвилла», «Даллас» в гостях у «Филадельфии»
15 минут назад
Кубок Гагарина. СКА против ЦСКА, «Северсталь» в гостях у «Торпедо», «Трактор» проиграл «Ак Барсу», «Салават» победил «Автомобилист»
37 минут назадLive
Фетисов о том, может ли Буре возглавить ИИХФ: «Там сидят европейцы, североамериканцы и скандинавы, какой тут шанс? Они нас ненавидят»
17 минут назад
«Ак Барс» обыграл «Трактор» (3:2 2ОТ) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Сафонов забил во 2-м овертайме
33 минуты назад
Вячеслав Фетисов: «Харт Трофи» у Кучерова должен быть прописан, более стабильного игрока сейчас нет. Фантастический парень, который недооценен нашей прессой»
сегодня, 14:49
Судьи отменили два гола «Трактора» и не засчитали шайбу «Ак Барса» в 4-м матче серии после видеопросмотров
сегодня, 14:35Видео
Заварухин после 2:5 от «Салавата»: «Сейчас мы как саперы. Каждый матч важен, будем стараться добиваться побед. Нужно меньше ошибаться и не отходить от рисунка игры»
сегодня, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
Демидов стал 4-м новичком в истории «Монреаля», сделавшим 40 передач за сезон
сегодня, 14:58
Алалыкин после 5:2 с «Автомобилистом»: «Салават» начал правильно играть. За счет этого все 4 звена держат темп, получается поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча»
сегодня, 14:24
Валерий Каменский: «Минск додавит московское «Динамо», думаю. Они доминируют, ведут 3-0. Но бывает так, что видим одно, а результат другой. В хоккее одна шайба может перевернуть все»
сегодня, 14:13
Владимир Гранат об 1:0 в игре СКА с ЦСКА: «Противостояние на бумаге равное, но хотелось более зрелищного матча. Командная работа и дисциплина – то, за счет чего москвичи могут взять Кубок Гагарина»
сегодня, 13:16
Впервые в истории «Далласа» 2 игрока забили по 40 голов за сезон. У Робертсона и Джонстона по 40 шайб в 73 матчах
сегодня, 11:29
Каменский о СКА в 4-м матче с ЦСКА: «Дома играть, конечно, комфортнее, но это и злую шутку может сыграть. Победит сильнейший»
сегодня, 10:45
Якупов о 2-1 с «Нефтехимиком»: «У нас нет недооценки соперника, знали, что будет боевая серия. Она такой и получается. Мыслей о 4-0 не было»
сегодня, 09:44
Толчинский о 3-м матче с «Сибирью»: «Понятно было, что они с 1-й минуты побегут. Каждый игрок ехал не отбирать шайбу, а просто бить. Наверное, было такое задание»
сегодня, 09:24
Андрей Коваленко о сыне в роли центра ЦСКА: «Для нашей династии это что-то новое. Мне кажется, идея в том, чтобы Николай больше работал с шайбой. Бесценный опыт!»
сегодня, 08:35
Сергачев с 0+4 в матче с «Кингс» стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Типпет с 3+1 и Макдэвид с 1+2
сегодня, 07:55
Рекомендуем