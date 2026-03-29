Плющев о Тардифе: «Зависимый человек, не имеющий жесткой позиции. Слабый по натуре, совершенно не харизматичный. Нельзя сказать, что он многое сделал для международного хоккея»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о президенте Международной федерации хоккея Люке Тардифе .

Ранее Тардиф сообщил , что покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации. Он руководит организацией с 2021 года.

«Он в общем-то достаточно зависимый человек, не имеющий жесткой позиции и пытающийся лавировать во всех отношениях своими глупыми заявлениями и инициативами.

Нельзя сказать, что он многое сделал для международного хоккея. Слабый по натуре и совершенно не харизматичный», – заявил Плющев.

Напомним, сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.