Плющев о Тардифе: «Зависимый человек, не имеющий жесткой позиции. Слабый по натуре, совершенно не харизматичный. Нельзя сказать, что он многое сделал для международного хоккея»
Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о президенте Международной федерации хоккея Люке Тардифе.
Ранее Тардиф сообщил, что покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации. Он руководит организацией с 2021 года.
«Он в общем-то достаточно зависимый человек, не имеющий жесткой позиции и пытающийся лавировать во всех отношениях своими глупыми заявлениями и инициативами.
Нельзя сказать, что он многое сделал для международного хоккея. Слабый по натуре и совершенно не харизматичный», – заявил Плющев.
Напомним, сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
Как с себя списывал характеристику)
