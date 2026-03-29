  • Дмитрий Губерниев: «Кто бы ни был новым президентом ИИХФ, на возвращение России это не повлияет. Тем, кто играет на ОИ и ЧМ, комфортно без россиян»
1

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что новый президент Международной федерации хоккея не повлияет на возвращение сборной России на турниры.

Ранее стало известно, что 73-летний Люк Тардиф покинет пост президента ИИХФ в октябре. Он руководит организацией с 2021 года.

Напомним, сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.

«Кто бы ни был новым президентом ИИХФ, на наше возвращение это не повлияет. Тем, кто играет на Олимпийских играх и чемпионатах мира, комфортно без россиян.

А дальше все будет зависеть от решений, не связанных с хоккеем», – сказал Губерниев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Выдал базу. Да не лезь ты в хоккей. Не надо.
