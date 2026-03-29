Дмитрий Губерниев: «Кто бы ни был новым президентом ИИХФ, на возвращение России это не повлияет. Тем, кто играет на ОИ и ЧМ, комфортно без россиян»

Губерниев: кто бы ни был новым главой ИИХФ, на наше возвращение это не повлияет.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что новый президент Международной федерации хоккея не повлияет на возвращение сборной России на турниры.

Ранее стало известно, что 73-летний Люк Тардиф покинет пост президента ИИХФ в октябре. Он руководит организацией с 2021 года.

Напомним, сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.

«Кто бы ни был новым президентом ИИХФ , на наше возвращение это не повлияет. Тем, кто играет на Олимпийских играх и чемпионатах мира, комфортно без россиян.

А дальше все будет зависеть от решений, не связанных с хоккеем», – сказал Губерниев.