0

Демидов стал 4-м новичком в истории «Монреаля», сделавшим 40 передач за сезон

20-летний нападающий «Монреаля» Иван Демидов достиг отметки 40 передач за сезон-2025/26.

20-летний нападающий «Монреаля» Иван Демидов достиг отметки 40 передач за сезон-2025/26.

Он набрал 2 (1+1) очка в игре с «Нэшвиллом» (4:1).

Всего в 72 матчах сезона на его счету 56 (16+40) баллов.

Демидов стал четвертым новичком в истории «Монреаля», сделавшим 40 передач за сезон. Ранее это удалось Лэйну Хатсону (60 в сезоне 2024/25), Крису Челиосу (55 в сезоне 1984/85) и Матсу Нэслунду (45 в сезоне 1982/83).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
logoИван Демидов
Матс Нэслунд
logoЛэйн Хатсон
logoКрис Челиос
logoМонреаль
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
