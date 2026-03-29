  Вячеслав Фетисов: «Харт Трофи» у Кучерова должен быть прописан, более стабильного игрока сейчас нет. Фантастический парень, который недооценен нашей прессой»
Вячеслав Фетисов: «Харт Трофи» у Кучерова должен быть прописан, более стабильного игрока сейчас нет. Фантастический парень, который недооценен нашей прессой»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что нападающий «Тампы» Никита Кучеров должен получить «Харт Трофи»

Приз вручается самому ценному для своей команды игроку по итогам регулярного чемпионата. В 67 матчах этого сезона Кучеров набрал 121 (40+81) балл.

«Харт Трофи» у Кучерова должен быть прописан за последнее время. Более стабильного игрока сейчас нет. Он и сам играет, и с ним хотят играть партнеры. Фантастический парень, который недооценен нашей прессой. Шедевральный игрок.

После нового года и перед Олимпиадой я подумал, что он сможет подготовиться достойно и покорить очень непростую планку. Я считаю, что это выдающийся игрок по совокупности всех качеств», – сказал Фетисов. 

Вячеслав Фетисов: «Кучеров красиво играет в советский хоккей, выдающийся игрок. Рад, что мы сумели заметить Никиту и взять в «Красную Армию», когда я был президентом ЦСКА»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Недооценили вы его Вячеслав Александрович и ваши функционеры в ЦСКА. А мы все прекрасно понимаем, какого масштаба этот игрок теперь.
Почему недооценен? Давно уже лучший русский в мире
Вот в НХЛ забыли у Фетисова спросить кому и что вручать.))) Если Макдэвид больше наколотит, то он и получит.
зачем нам РОССИЯНАМ знать про какой-то пиндосский хард трофей ?????!!!!!!!!!!!!!
он нам на....не нужон !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ catcher69
тебе точно нет
ты всего лишь россиянин
Ответ Николай Жиленко
Завидуй молча...😁
Материалы по теме
Маккиннон остался без очков во 2-й раз в 4 последних матчах. Он идет 3-м в гонке бомбардиров (117 баллов) и лидирует в гонке снайперов (48 шайб)
сегодня, 03:34
Макдэвид обошел Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ, набрав 3 очка в матче с «Анахаймом». У канадца 42+82 в 74 матчах против 40+81 в 67 играх у Никиты
вчера, 22:25
Михаил Ильин: «Мечтаю сыграть с Малкиным в одном звене. Он мой кумир детства. С Капризовым, Кучеровым или Овечкиным было бы круто выйти на лед»
вчера, 18:13
Дмитрий Губерниев: «Кто бы ни был новым президентом ИИХФ, на возвращение России это не повлияет. Тем, кто играет на ОИ и ЧМ, комфортно без россиян»
4 минуты назад
Тардиф покинет пост главы ИИХФ в октябре: «Горжусь, что был хранителем нашего спорта, мероприятий и ценностей. Настало время передать шайбу более молодому лидеру»
14 минут назад
Кубок Гагарина. «Трактор» играет с «Ак Барсом», СКА против ЦСКА, «Северсталь» в гостях у «Торпедо», «Салават» победил «Автомобилист»
сегодня, 14:00Live
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Флориду», «Коламбус» сыграет с «Бостоном», «Тампа» против «Нэшвилла», «Даллас» в гостях у «Филадельфии»
42 минуты назад
Судьи отменили два гола «Трактора» и не засчитали шайбу «Ак Барса» в 4-м матче серии после видеопросмотров
сегодня, 14:35Видео
Заварухин после 2:5 от «Салавата»: «Сейчас мы как саперы. Каждый матч важен, будем стараться добиваться побед. Нужно меньше ошибаться и не отходить от рисунка игры»
сегодня, 13:57
Козлов о 5:2 с «Автомобилистом»: «Напряженный матч, все могло качнуться в любую сторону, если бы сбавили обороты. Победа на жилах, все единоборства старались выиграть»
сегодня, 13:47
54-летний Ягр о том, завершил ли карьеру: «Не официально, я этого не говорил… Кажется бессмысленным тренироваться, когда играю максимум по 12 минут. В моем возрасте это того не стоит»
сегодня, 13:38
Павел Буре: «Я не уезжал в Америку – работал там, а жил в Москве, был здесь летом постоянно. Мне говорили, что в Россию нельзя ехать, опасно. Спрашивал, могут ли запретить мне, отвечали, что нет»
сегодня, 13:07
«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» (5:2) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Алалыкин и Максим Кузнецов сделали дубли
сегодня, 12:55
Демидов стал 4-м новичком в истории «Монреаля», сделавшим 40 передач за сезон
39 минут назад
Алалыкин после 5:2 с «Автомобилистом»: «Салават» начал правильно играть. За счет этого все 4 звена держат темп, получается поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча»
сегодня, 14:24
Валерий Каменский: «Минск додавит московское «Динамо», думаю. Они доминируют, ведут 3-0. Но бывает так, что видим одно, а результат другой. В хоккее одна шайба может перевернуть все»
сегодня, 14:13
Владимир Гранат об 1:0 в игре СКА с ЦСКА: «Противостояние на бумаге равное, но хотелось более зрелищного матча. Командная работа и дисциплина – то, за счет чего москвичи могут взять Кубок Гагарина»
сегодня, 13:16
Впервые в истории «Далласа» 2 игрока забили по 40 голов за сезон. У Робертсона и Джонстона по 40 шайб в 73 матчах
сегодня, 11:29
Каменский о СКА в 4-м матче с ЦСКА: «Дома играть, конечно, комфортнее, но это и злую шутку может сыграть. Победит сильнейший»
сегодня, 10:45
Якупов о 2-1 с «Нефтехимиком»: «У нас нет недооценки соперника, знали, что будет боевая серия. Она такой и получается. Мыслей о 4-0 не было»
сегодня, 09:44
Толчинский о 3-м матче с «Сибирью»: «Понятно было, что они с 1-й минуты побегут. Каждый игрок ехал не отбирать шайбу, а просто бить. Наверное, было такое задание»
сегодня, 09:24
Андрей Коваленко о сыне в роли центра ЦСКА: «Для нашей династии это что-то новое. Мне кажется, идея в том, чтобы Николай больше работал с шайбой. Бесценный опыт!»
сегодня, 08:35
Сергачев с 0+4 в матче с «Кингс» стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Типпет с 3+1 и Макдэвид с 1+2
сегодня, 07:55
