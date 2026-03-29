Вячеслав Фетисов: «Харт Трофи» у Кучерова должен быть прописан, более стабильного игрока сейчас нет. Фантастический парень, который недооценен нашей прессой»

Фетисов: «Харт» у Кучерова должен быть прописан, более стабильного игрока нет.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что нападающий «Тампы» Никита Кучеров должен получить «Харт Трофи»

Приз вручается самому ценному для своей команды игроку по итогам регулярного чемпионата. В 67 матчах этого сезона Кучеров набрал 121 (40+81) балл.

«Харт Трофи» у Кучерова должен быть прописан за последнее время. Более стабильного игрока сейчас нет. Он и сам играет, и с ним хотят играть партнеры. Фантастический парень, который недооценен нашей прессой. Шедевральный игрок.

После нового года и перед Олимпиадой я подумал, что он сможет подготовиться достойно и покорить очень непростую планку. Я считаю, что это выдающийся игрок по совокупности всех качеств», – сказал Фетисов.

Вячеслав Фетисов: «Кучеров красиво играет в советский хоккей, выдающийся игрок. Рад, что мы сумели заметить Никиту и взять в «Красную Армию», когда я был президентом ЦСКА»