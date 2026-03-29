  • Судьи отменили два гола «Трактора» и не засчитали шайбу «Ак Барса» в 4-м матче серии после видеопросмотров
Судьи отменили два гола «Трактора» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2:2, овертайм, 1-2).

На 47-й минуте игры после видеопросмотра по запросу тренера «Ак Барса» была проведена проверка на предмет игры высоко поднятой клюшкой. В результате гол отменили.

На отметке 64:05 по инициативе комнаты видеопросмотров был проведен просмотр на предмет блокировки вратаря. В итоге гол «Трактора» не засчитали.

Кроме того, на 69-й минуте после видеопросмотра на предмет пересечения линии ворот не засчитали гол «Ак Барса».  

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Все отмены по факту
Трактор словно играет против двух команд - Ак Барсу и "полосатых"
Полосатые тут при чем, все решения выносила военная комната.
она также полосатая.
шоу полосатых продолжается.
Нытики ваш выход! 😄
