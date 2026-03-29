  Алалыкин после 5:2 с «Автомобилистом»: «Салават» начал правильно играть. За счет этого все 4 звена держат темп, получается поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча»
Алалыкин подвел итоги матча «Салавата» в плей-офф против «Автомобилиста».

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвел итоги матча плей-офф против «Автомобилиста» (5:2, 3-1).

Алалыкин сделал дубль в этой игре.

– Хорошая игра, высокий темп. Создали много моментов, много забили. В целом все по делу: когда нужно было – грамотно оборонялись, когда появлялся шанс – шли вперед и атаковали.

– Сегодня снова сделали акцент на активное начало, и это сработало.

– В принципе, у нас всегда такая задача – играть активно: поочередно выходить, давить на защитников, за счет скорости и прессинга отбирать шайбу и создавать моменты.

– Данил, для тебя этот матч особенный – юбилейный, 300-й за «Салават Юлаев», и все – в зеленой форме. Что это значит?

– Очень приятно. С детства мечтал защищать цвета родного клуба, поэтому вдвойне ценно, что уже столько матчей провел за команду. Красивая цифра.

– Сегодня соперника буквально перебегали. Можно сказать, что команда вышла на пик формы?

– Не знаю, пик или нет, но точно начали правильно играть. За счет этого все четыре звена держат темп, и получается поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча.

– Несмотря на изменения в сочетаниях, ты оформил дубль. Как оценишь свою игру?

– Приятно, особенно в плей-офф. Но главное – это победа команды. Сегодня выиграли именно за счет командной игры.

– Насколько сложно перестраиваться: то центр, то фланг, разные партнеры?

– Да нет, несложно. Со всеми ребятами уже играл – и в прошлом сезоне, и в этом. Поэтому никаких проблем.

– То, что «Салават Юлаев» не считали фаворитом серии, добавляет мотивации?

– Мы просто выходим играть и получать удовольствие. Остальное не так важно.

– Теперь серия возвращается в Екатеринбург, на маленькую «канадскую» площадку. Есть понимание, как действовать?

– Понимание есть. Соперник, скорее всего, будет выстраиваться, а мы будем навязывать свой хоккей – играть активно, помогать друг другу, держать темп.

– Последний шаг в серии – самый сложный. Есть волнение?

– Конечно, опыт прошлого года многому научил. Но не нужно зацикливаться на том, что это решающий матч. Понимаем, что соперник выйдет как на последнюю игру – будет биться до конца. Мы должны быть к этому готовы, – сказал Алалыкин.

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» (5:2) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Алалыкин и Максим Кузнецов сделали дубли

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
Лала Чемпион !!! Без трамв !!!
Данил молодец! Раскрылся в плей-офф по полной! Работяга!
Лала хорош, самоотдача запредельная! А вообще 3-4 звенья радуют, огонь
