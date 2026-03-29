Валерий Каменский: «Минск додавит московское «Динамо», думаю. Они доминируют, ведут 3-0. Но бывает так, что видим одно, а результат другой. В хоккее одна шайба может перевернуть все»

Вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский высказался о серии минского «Динамо » с московским «Динамо» в плей-офф (3-0).

– В этой паре все решено?

– Всякое бывало в хоккейной истории. Московскому «Динамо» будет очень тяжело выбраться из этой ситуации. Думаю, что Минск додавит, они доминируют, ведут в серии 3-0.

Но бывает так, что видим одно, а результат будет другой. В хоккее одна шайба может перевернуть все, – сказал Каменский.