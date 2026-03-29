Валерий Каменский: «Минск додавит московское «Динамо», думаю. Они доминируют, ведут 3-0. Но бывает так, что видим одно, а результат другой. В хоккее одна шайба может перевернуть все»
Каменский высказался о серии минского «Динамо» с московским.
Вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский высказался о серии минского «Динамо» с московским «Динамо» в плей-офф (3-0).
– В этой паре все решено?
– Всякое бывало в хоккейной истории. Московскому «Динамо» будет очень тяжело выбраться из этой ситуации. Думаю, что Минск додавит, они доминируют, ведут в серии 3-0.
Но бывает так, что видим одно, а результат будет другой. В хоккее одна шайба может перевернуть все, – сказал Каменский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
3 комментария
Необходимо срочна, до 4ой игры, уволить Козлова и весь его тренерский штаб. Это встряхнёт команду и зарядит её на позитивный лад. Уверен, так побеДим. АДназначна!!
Необходимо срочна, до 4ой игры, уволить Козлова и весь его тренерский штаб. Это встряхнёт команду и зарядит её на позитивный лад. Уверен, так побеДим. АДназначна!!
Ну если только Мальцева подключат, тогда выиграют серию.
нет Валерий не бывает так.
