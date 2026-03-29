Заварухин после 2:5 от «Салавата»: «Сейчас мы как саперы. Каждый матч важен, будем стараться добиваться побед. Нужно меньше ошибаться и не отходить от рисунка игры»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после поражения от «Салавата Юлаева» в четвертом матче серии Кубка Гагарина (2:5, 1-3).
– Начали неплохо. В плей-офф это не только борьба с соперником, но и с самим собой. Соперник наказал нас за наши ошибки. Нужно меньше ошибаться и не отходить от рисунка игры.
Мы не совсем правильно действовали. Сейчас мы как саперы. Каждая игра важна, будем стараться добиваться побед.
– Как быть с дисциплиной?
– Проблемы были только в конце матча. До третьего периода ничего не было.
– Вы уступаете в скорости и проигрываете на пятаке «Салавату». Это два основные компонента?
– Плюс уступаем в реализации. Нам нужны голы, а их нет.
– Что нужно исправить?
– Одна победа нужна, чтобы появилась уверенность.
– «Автомобилист» на грани вылета. Как нужно сыграть следующий матч?
– Прежде всего психологически раскрепоститься. Холодная голова, горячее сердце, – сказал Заварухин.
«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» (5:2) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Алалыкин и Максим Кузнецов сделали дубли