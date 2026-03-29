  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Заварухин после 2:5 от «Салавата»: «Сейчас мы как саперы. Каждый матч важен, будем стараться добиваться побед. Нужно меньше ошибаться и не отходить от рисунка игры»
17

Заварухин после 2:5 от «Салавата»: «Сейчас мы как саперы. Каждый матч важен, будем стараться добиваться побед. Нужно меньше ошибаться и не отходить от рисунка игры»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после поражения от «Салавата Юлаева» в четвертом матче серии Кубка Гагарина (2:5, 1-3).

– Начали неплохо. В плей-офф это не только борьба с соперником, но и с самим собой. Соперник наказал нас за наши ошибки. Нужно меньше ошибаться и не отходить от рисунка игры.

Мы не совсем правильно действовали. Сейчас мы как саперы. Каждая игра важна, будем стараться добиваться побед.

– Как быть с дисциплиной?

– Проблемы были только в конце матча. До третьего периода ничего не было.

– Вы уступаете в скорости и проигрываете на пятаке «Салавату». Это два основные компонента?

– Плюс уступаем в реализации. Нам нужны голы, а их нет.

– Что нужно исправить?

– Одна победа нужна, чтобы появилась уверенность.

– «Автомобилист» на грани вылета. Как нужно сыграть следующий матч?

– Прежде всего психологически раскрепоститься. Холодная голова, горячее сердце, – сказал Заварухин.

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» (5:2) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Алалыкин и Максим Кузнецов сделали дубли

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАвтомобилист
logoМатч ТВ
logoНиколай Заварухин
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пакуй чемодан
Ответ caslava7
Пакуй чемодан
Можно и паковать,за 5 лет освоили нехилый бюджет.
Ответ mifdamir@icloud.com
Ну да
Уфа сама создавала моменты, а не ошибки использовала. Возили вас прилично.
Лысый шарлатан)
В прошлом году Заварка ловко списал на судью вылет в первом раунде. В итоге, все екатеринбургские болельщики обсуждали удаление в овертайме 7-го матча, а не какого @@@ Автомобилист вообще довел на седьмого матча серию, которую обязан был закрывать раньше. Заварка вышел сухим из воды. Что же он придумает на этот раз? Была бы совесть, подал бы в отставку.
Спасибо за работу!
Такого сапера уже после первого обезвреживания бы не стало))
А там у них есть рисунок игры?
верхи не могут, низы не хотят
Гениальный человек, жаль, что не как тренер
Главный тренер все правильно сказал, надо только это сделать в Екб. Верим в команду!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем