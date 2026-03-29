Заварухин после 2:5 от «Салавата»: «Сейчас мы как саперы. Каждый матч важен, будем стараться добиваться побед. Нужно меньше ошибаться и не отходить от рисунка игры»

Заварухин о поражении «Автомобилиста» от «Салавата»: нас наказали за ошибки.

Главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин высказался после поражения от «Салавата Юлаева » в четвертом матче серии Кубка Гагарина (2:5, 1-3).

– Начали неплохо. В плей-офф это не только борьба с соперником, но и с самим собой. Соперник наказал нас за наши ошибки. Нужно меньше ошибаться и не отходить от рисунка игры.

Мы не совсем правильно действовали. Сейчас мы как саперы. Каждая игра важна, будем стараться добиваться побед.

– Как быть с дисциплиной?

– Проблемы были только в конце матча. До третьего периода ничего не было.

– Вы уступаете в скорости и проигрываете на пятаке «Салавату». Это два основные компонента?

– Плюс уступаем в реализации. Нам нужны голы, а их нет.

– Что нужно исправить?

– Одна победа нужна, чтобы появилась уверенность.

– «Автомобилист» на грани вылета. Как нужно сыграть следующий матч?

– Прежде всего психологически раскрепоститься. Холодная голова, горячее сердце, – сказал Заварухин.

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» (5:2) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Алалыкин и Максим Кузнецов сделали дубли