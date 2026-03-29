Козлов о 5:2 с «Автомобилистом»: «Напряженный матч, все могло качнуться в любую сторону, если бы сбавили обороты. Победа на жилах, все единоборства старались выиграть»

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов подвел итоги матча серии плей-офф против «Автомобилиста » (5:2, 3-1).

– Хорошо, что первыми забили и повели в счете. Старались играть правильно до конца. Напряженный матч, несмотря на счет. Все могло качнуться в любую сторону, если бы сбавили обороты.

Понравилось, что работали до конца, двигались. Победа на жилах, все единоборства старались выиграть, это в плей-офф имеет значение. Атмосфера супер, отличная поддержка.

– Как ментально не перегореть вашей команде при 3-1 в серии?

– Чтобы выиграть, надо продолжать работать. Должны больше фокусироваться не на результате, а на самом процессе. Это будет важно.

– В чем феномен великолепной игры Максима Кузнецова?

– Это надо у него спросить. По мне так все ребята проделали большую работу по ходу сезона и продолжают трудиться и совершенствоваться.

– Почему Евгений Кузнецов без результативных баллов?

– Ничего страшного, он продолжает делать свое дела.

– Как команде удалось преобразиться?

– Это плей-офф, все играют от ножа, понимают, что играют за клуб и перед болельщиками. Все играют по-другому.

«Автомобилист» развалился? Я не согласен, что он развалился. Это опасная сильная команда.

– Как вам голы Максима Кузнецова?

– У него есть потенциал, мы его и подписывали, потому что видели, что он может в атаке.

– Когда сможет сыграть Евгений Кулик?

– Не скоро.

– На чем надо сфокусироваться в Екатеринбурге?

– На работе, самоотдаче, характере. Это то, что мы можем контролировать, – сказал Козлов.

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» (5:2) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Алалыкин и Максим Кузнецов сделали дубли