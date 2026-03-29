Козлов о 5:2 с «Автомобилистом»: «Напряженный матч, все могло качнуться в любую сторону, если бы сбавили обороты. Победа на жилах, все единоборства старались выиграть»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча серии плей-офф против «Автомобилиста» (5:2, 3-1).
– Хорошо, что первыми забили и повели в счете. Старались играть правильно до конца. Напряженный матч, несмотря на счет. Все могло качнуться в любую сторону, если бы сбавили обороты.
Понравилось, что работали до конца, двигались. Победа на жилах, все единоборства старались выиграть, это в плей-офф имеет значение. Атмосфера супер, отличная поддержка.
– Как ментально не перегореть вашей команде при 3-1 в серии?
– Чтобы выиграть, надо продолжать работать. Должны больше фокусироваться не на результате, а на самом процессе. Это будет важно.
– В чем феномен великолепной игры Максима Кузнецова?
– Это надо у него спросить. По мне так все ребята проделали большую работу по ходу сезона и продолжают трудиться и совершенствоваться.
– Почему Евгений Кузнецов без результативных баллов?
– Ничего страшного, он продолжает делать свое дела.
– Как команде удалось преобразиться?
– Это плей-офф, все играют от ножа, понимают, что играют за клуб и перед болельщиками. Все играют по-другому.
«Автомобилист» развалился? Я не согласен, что он развалился. Это опасная сильная команда.
– Как вам голы Максима Кузнецова?
– У него есть потенциал, мы его и подписывали, потому что видели, что он может в атаке.
– Когда сможет сыграть Евгений Кулик?
– Не скоро.
– На чем надо сфокусироваться в Екатеринбурге?
– На работе, самоотдаче, характере. Это то, что мы можем контролировать, – сказал Козлов.
«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» (5:2) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Алалыкин и Максим Кузнецов сделали дубли
