  Козлов о 5:2 с «Автомобилистом»: «Напряженный матч, все могло качнуться в любую сторону, если бы сбавили обороты. Победа на жилах, все единоборства старались выиграть»
Козлов о 5:2 с «Автомобилистом»: «Напряженный матч, все могло качнуться в любую сторону, если бы сбавили обороты. Победа на жилах, все единоборства старались выиграть»

Козлов подвел итоги матча «Салавата» против «Автомобилиста» в плей-офф.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча серии плей-офф против «Автомобилиста» (5:2, 3-1).

– Хорошо, что первыми забили и повели в счете. Старались играть правильно до конца. Напряженный матч, несмотря на счет. Все могло качнуться в любую сторону, если бы сбавили обороты.

Понравилось, что работали до конца, двигались. Победа на жилах, все единоборства старались выиграть, это в плей-офф имеет значение. Атмосфера супер, отличная поддержка.

– Как ментально не перегореть вашей команде при 3-1 в серии?

– Чтобы выиграть, надо продолжать работать. Должны больше фокусироваться не на результате, а на самом процессе. Это будет важно.

– В чем феномен великолепной игры Максима Кузнецова?

– Это надо у него спросить. По мне так все ребята проделали большую работу по ходу сезона и продолжают трудиться и совершенствоваться.

– Почему Евгений Кузнецов без результативных баллов?

– Ничего страшного, он продолжает делать свое дела.

– Как команде удалось преобразиться?

– Это плей-офф, все играют от ножа, понимают, что играют за клуб и перед болельщиками. Все играют по-другому.

«Автомобилист» развалился? Я не согласен, что он развалился. Это опасная сильная команда.

– Как вам голы Максима Кузнецова?

– У него есть потенциал, мы его и подписывали, потому что видели, что он может в атаке.

– Когда сможет сыграть Евгений Кулик?

– Не скоро.

– На чем надо сфокусироваться в Екатеринбурге?

– На работе, самоотдаче, характере. Это то, что мы можем контролировать, – сказал Козлов.

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» (5:2) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Алалыкин и Максим Кузнецов сделали дубли

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
Хорошая командная победа, кто был недоволен Максом и Данилом а он во всей красе, как впрочем и остальные, главное не перехвалить. В Е бурге нужно постараться завершать, дабы соперник не смог оклематься.
Виктор Николаевич-БОГ!!!
Не надо льстить,мы болельщики понимаем,что Авто развалился,Вы оказались сильнее Заварухина в плане тактики и всего прочего.
3:1 в серии это ещё не показатель всё меняется за несколько матчей . Авто у себя дома пойдёт кость в кость по-любому .
Молодцы Салават отличная игра 👍 Максим Кузнецов красавчик в прошлом матче забил победную шайбу, сегодня дубль.В следующем матче от него ждём хет-трик. Салават Юлаев с победой.
Как же хорош Козлов, лучший тренер сезона точно.
Надо еще одну игру у Авто взять. А так видно, что играет Команда.
Уфе и Козлову пройти Заварухина и компанию
как два пальца об .....У Салавата тренер!!!!
У авто физрук из соседней школы, да ещё и
с братом..Бюджет пилят Екатеринбурга и Команды...
