54-летний Ягр о том, завершил ли карьеру: «Не официально, я этого не говорил… Кажется бессмысленным тренироваться, когда играю максимум по 12 минут. В моем возрасте это того не стоит»

54-летний Ягр отметил, что еще не объявлял о завершении карьеры.

54-летний нападающий Яромир Ягр сообщил, что пока не готов объявить о завершении игровой карьеры.

— Вы завершили карьеру?

— Не официально. Я этого не говорил… Мне кажется бессмысленным тренироваться и готовиться в моем возрасте, тратить так много времени в моей жизни, делая все это ради хоккея, когда мое игровое время составляет максимум 12 минут за матч. И еще поездки и все остальное. В моем возрасте это того не стоит.

Мне все еще нравится играть, но я не знаю, как долго я буду активен, смогу ходить и наслаждаться жизнью. Мне 54 года, так что у меня, возможно, еще 15 лет. Я хочу провести их так, как хочу. Я говорю об активности. Можно прожить до 80 лет, если повезет. Но я говорю об активной жизни, – сказал Ягр.

54-летний нападающий в последний раз играл за «Кладно» в Экстралиге 21 декабря. В 6 играх он отметился одной передачей при показателе полезности «минус 7». Сезон «Кладно » завершился 15 марта поражением от «Спарты» в серии плей-офф.