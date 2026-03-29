Владимир Гранат об 1:0 в игре СКА с ЦСКА: «Противостояние на бумаге равное, но хотелось более зрелищного матча. Командная работа и дисциплина – то, за счет чего москвичи могут взять Кубок Гагарина»

Владимир Гранат высказался о матче СКА против ЦСКА в плей-офф.

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат высказался о победе СКА в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина-2026 против ЦСКА (1:0, 1-2 в серии).

«СКА особо не упирался, а ЦСКА не мог забить. Противостояние на бумаге равное, но хотелось более зрелищного матча. Переживал за ЦСКА.

У столичной команды сейчас преимущество в серии, но командная работа и дисциплина – это то, за счет чего москвичи брали и могут в этот раз взять Кубок Гагарина», – сказал Гранат.

Четвертая игра состоится сегодня в Санкт-Петербурге.