Павел Буре: «Я не уезжал в Америку – работал там, а жил в Москве, был здесь летом постоянно. Мне говорили, что в Россию нельзя ехать, опасно. Спрашивал, могут ли запретить мне, отвечали, что нет»

Буре рассказал, как его отговаривали возвращаться в Россию из НХЛ в межсезонье.

Экс-нападающий «Ванкувера », «Флориды» и «Рейнджерс » Павел Буре вспомнил, как его отговаривали возвращаться в Россию на время межсезонья.

Буре играл в НХЛ с 1991 по 2003 год. 31 марта ему исполнится 55 лет.

«Я никогда не уезжал [в Америку], я там работал, а жил в Москве. Я здесь был постоянно все лето. Так как у меня было много травм или в плей-офф не попадал, я много времени проводил на родине, когда времена были самые интересные.

В Америке я разговаривал с определенными людьми, которые мне говорили, что в Россию нельзя ехать, там опасно. Я спрашивал, могут ли они мне запретить, мне отвечали, что нет. Ну тогда и до свидания, я поехал», – сказал Буре.