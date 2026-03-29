Павел Буре: «Я не уезжал в Америку – работал там, а жил в Москве, был здесь летом постоянно. Мне говорили, что в Россию нельзя ехать, опасно. Спрашивал, могут ли запретить мне, отвечали, что нет»
Экс-нападающий «Ванкувера», «Флориды» и «Рейнджерс» Павел Буре вспомнил, как его отговаривали возвращаться в Россию на время межсезонья.
Буре играл в НХЛ с 1991 по 2003 год. 31 марта ему исполнится 55 лет.
«Я никогда не уезжал [в Америку], я там работал, а жил в Москве. Я здесь был постоянно все лето. Так как у меня было много травм или в плей-офф не попадал, я много времени проводил на родине, когда времена были самые интересные.
В Америке я разговаривал с определенными людьми, которые мне говорили, что в Россию нельзя ехать, там опасно. Я спрашивал, могут ли они мне запретить, мне отвечали, что нет. Ну тогда и до свидания, я поехал», – сказал Буре.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Какой-то шлак пошёл от Буре. На хрена сейчас все это?
Буре на удаленке в хоккей играл?
На вахту в Америку летал
При этом почему-то всех своих детей его жена рожала именно в США и уже после завершения его карьеры. Наверное гражданство по рождению тут вовсе ни при чем
Хорошо подмечено
Молодец Паша. Уважаю.
А может надо было как Куч все же тренироваться летом с ребятами? Может если форма была бы идеальная из травмами полегче бы стало?
